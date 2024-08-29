中國選手射擊國際賽搶台灣隊國旗 參賽資格遭取消

國際實用射擊聯盟（IPSC）8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，開幕式卻發生有中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場的國旗，今天主辦單位做出懲處，取消中國選手的參賽資格。

今年澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽共有32國參加，台灣參賽20多年至今，都以中華民國國旗圖案作為代表旗幟，但日前開幕式卻發生台灣選手兼裁判陳品佑目睹中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場國旗的行徑。

陳品佑的父親陳信宏接受中央社記者訪問時表示，當時開幕式準備進場前，陳品佑發現掛有台灣的旗桿劇烈搖晃，原來是有3名中國隊選手，將台灣隊的國旗從旗桿上卸下，陳品佑趨前阻止時，只剩1名中國選手在現場，經喝止後對方有交出國旗。

陳信宏指出，事發後陳品佑立即向主辦單位反映，並重新懸掛國旗，而主辦單位除了安排人員在一旁看守外，還派人保護陳品佑，確保人身安全。

在發生國旗被卸下事件後，陳信宏透露，主辦單位也表達遺憾，並稱將確保不會再發生這類狀況，同時在大會內部也持續發酵，至少10個國家代表發聲，並斥責中國選手沒有運動家精神。

陳信宏表示，感謝主辦單位秉公處理國旗事件，國際靶場監督官協會（IROA）今天宣布取消那位中國選手的參賽資格，而他也謝謝外交部主動聯繫，表達將提供協助。