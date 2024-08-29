南韓羽賽／日本人氣美女志田千陽退賽 送寶島女將闖8強

台灣女雙在南韓公開賽頻傳佳音，先有許尹鏸／林芝昀逆轉拍下世界排名第8的地主名將金昭映／孔熙容，壓軸登場的鄧淳薰／楊筑云上演後來居上戲碼，以17：21、22：20、21：18力退列第7種子的中國坑姝良／張殊賢，加上謝沛珊／洪恩慈因日本對手松山奈未／志田千陽退賽，共有3組台將闖進女雙8強。

因亮眼外型在巴黎奧運爆紅的日本女將志田千陽，和松山奈未打下巴黎奧運銅牌後持續參賽，但今天第一局只打4球就退賽，讓謝沛珊／洪恩慈挺進8強。壓軸上陣的鄧淳薰／楊筑云演出逆轉勝，以17：21、22：20、21：18拍下坑姝良／張殊賢，明天也要爭4強門票。

南韓公開賽屬於BWF超級500系列，共有18組台將闖過頭關，今天分頭爭取8強門票，其中兩場更上演「寶島內戰」，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤3局力退列第3種子的自家人李哲輝／楊博軒，男單李佳豪則是21：11、21：18拿下對戰蘇力揚的4連勝，和「左手重砲」林俊易成男單8強的兩名台將代表。

總計今天共有10組台將繼續闖關，「麟榤配」成男雙8強唯一台將，雙胞胎李芳任／李芳至以19：21、21：15、16：21不敵印尼馬丁（Daniel Marthin）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri），止步16強。