快訊

美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓羽賽／日本人氣美女志田千陽退賽 送寶島女將闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本女將志田千陽。 路透
日本女將志田千陽。 路透

台灣女雙在南韓公開賽頻傳佳音，先有許尹鏸／林芝昀逆轉拍下世界排名第8的地主名將金昭映／孔熙容，壓軸登場的鄧淳薰／楊筑云上演後來居上戲碼，以17：21、22：20、21：18力退列第7種子的中國坑姝良／張殊賢，加上謝沛珊／洪恩慈因日本對手松山奈未／志田千陽退賽，共有3組台將闖進女雙8強。

因亮眼外型在巴黎奧運爆紅的日本女將志田千陽，和松山奈未打下巴黎奧運銅牌後持續參賽，但今天第一局只打4球就退賽，讓謝沛珊／洪恩慈挺進8強。壓軸上陣的鄧淳薰／楊筑云演出逆轉勝，以17：21、22：20、21：18拍下坑姝良／張殊賢，明天也要爭4強門票。

南韓公開賽屬於BWF超級500系列，共有18組台將闖過頭關，今天分頭爭取8強門票，其中兩場更上演「寶島內戰」，男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤3局力退列第3種子的自家人李哲輝／楊博軒，男單李佳豪則是21：11、21：18拿下對戰蘇力揚的4連勝，和「左手重砲」林俊易成男單8強的兩名台將代表。

總計今天共有10組台將繼續闖關，「麟榤配」成男雙8強唯一台將，雙胞胎李芳任／李芳至以19：21、21：15、16：21不敵印尼馬丁（Daniel Marthin）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri），止步16強。

志田千陽 林俊易 馬丁

延伸閱讀

意圖為何？共機侵日本領空 日國防官員：大陸軍事活動擴大且活絡化

中華電攜手NTT 建置全球首個國際全光網路鏈結台灣、日本

三芝國中布袋戲團赴日本演出 技藝交流收穫滿滿

日控軍機侵領空 陸國防部：不要過度解讀

相關新聞

南韓羽賽／力退第3種子李楊配 麟榤配寶島內戰勝出闖8強

巴黎奧運後開始合作的我國男雙話題新組合王齊麟／邱相榤，首度合拍在日本公開賽第二輪止步，轉戰南韓公開賽有突破表現，首輪瓦解...

南韓羽賽／日本人氣美女志田千陽退賽 送寶島女將闖8強

台灣女雙在南韓公開賽頻傳佳音，先有許尹鏸／林芝昀逆轉拍下世界排名第8的地主名將金昭映／孔熙容，壓軸登場的鄧淳薰／楊筑云上...

國訓打造全新游泳館及網球場 近期招標預計116年完工 

2024年巴黎奧運圓滿落幕，我國代表團選手締造2金5銅的佳績，讓國人非常振奮，而選手亦緊接著投入下一階段訓練，而國家運動...

南韓羽賽／逆轉世界第8奧運銅牌 寶島女雙大爆冷闖8強

上月剛在加拿大公開賽勇闖決賽的寶島女雙組合許尹鏸／林芝昀，今天在南韓公開賽再打出代表作，世界排名38的寶島女將面對世界排...

世界救生錦標賽 中華隊拋繩救生摘隊史首牌也是首金

中華民國水上救生協會參加今年在澳洲舉行的2024世界救生錦標賽，今天下午傳來奪金捷報，由男子組選手陳壬薰（拋繩手）、黃煒...

田徑／兼差維持訓練 「跨欄女神」羅佩琳自助人助拚2026亞運

曾經締造全國運動會女子400公尺跨欄五連霸佳績的「跨欄女神」羅佩琳，儘管在去年爭取杭州亞運達標失利以及在全運會中斷連霸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。