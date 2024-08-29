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曾詠麟不受傷勢影響 壺鈴世錦賽奪6金、1銀

中央社／ 台北29日電

賽前3週手肘受傷、自評實力只剩8成，不過台灣壺鈴好手曾詠麟依舊展現神力，在國際壺鈴舉重聯盟舉辦的世界錦標賽勇奪6金、1銀，並助台灣奪得團體總錦標第2名的佳績。

壺鈴世界錦標賽在吉爾吉斯舉行，本屆共有來自15個國家的頂尖選手同場較勁，賽事包含3個主要項目，挺舉、抓舉和長循環，依據選手的體重，壺鈴重量分為24及32公斤兩個組別。

壺鈴是一項結合耐力與技術的運動，選手不僅需要力量，還需具備持久的耐力與穩定的技術，才能在10分鐘內保持高效的表現。

曾詠麟憑在今年世錦賽不僅在24公斤壺鈴獲得3項金牌，還靠著總成績再添1金，並在32公斤壺鈴3項斬獲2金、1銀，合計進帳6金1銀的戰績，並為台灣贏得團體總錦標第2名的佳績，為台灣壺鈴運動創下新的里程碑。

曾多次代表台灣參加壺鈴國際賽的曾詠麟，過去曾是拳擊選手，在因緣際會下接觸到壺鈴，除了考取多張國際證照，更致力於推廣壺鈴運動。

目前人在健身房工作的曾詠麟接受中央社訪問時透露，這次在賽前3週手肘受傷，出發前狀況也才調整至8成，也讓他背負相當大壓力，一度很擔心沒辦法發揮水準，幸好這次上場後很快適應比賽節奏，才能拿下好成績。

身兼台灣壺鈴運動協會理事長的曾詠麟表示，多年來致力於推廣壺鈴運動，希望壺鈴運動能在台灣深耕，培養更多選手在國際上為台爭光，更期盼除了今年5月台灣首次舉辦的國際壺鈴舉重錦標賽外，未來能爭取更多國際賽在台灣舉行。

世錦賽 拳擊 舉重

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