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南韓羽賽／力退第3種子李楊配 麟榤配寶島內戰勝出闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
邱相榤（右）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

巴黎奧運後開始合作的我國男雙話題新組合王齊麟邱相榤，首度合拍在日本公開賽第二輪止步，轉戰南韓公開賽有突破表現，首輪瓦解地主申白喆／高成炫3個賽末點，逆轉闖關，今天再以3局力退列第3種子的自家人李哲輝／楊博軒，首度晉級8強。

王齊麟和李洋東京奧運和巴黎奧運相繼登頂，成史上第一隊完成男雙連霸的組合，「麟洋配」完成奧運衛冕後各有規劃，李洋準備退役、進入國體大擔任副教授，王齊麟改搭身高189公分的邱相榤繼續征戰，南韓公開賽成合體第2戰。

前天進行的男雙首輪，「麟榤配」3局逆轉地主組合，今天碰世界排名第10的李哲輝／楊博軒又是大戰3局，「麟榤配」首局21：17拿下，差一步拿到巴黎奧運門票的李楊配第二局以21：11扳平，將戰局延長到決勝局。

第三局比分緊咬，兩組寶島好手7度戰平、4度互換領先，最終「麟榤配」在19：19時連拿2分，驚險以21：19搶下8強門票，讓王齊麟都忍不住揮拳慶祝。

「麟榤配」8強對手還沒出爐，地主金沙朗／金基正將和中國謝浩南／曾維瀚的勝家就是「麟榤配」明天對手。

李洋 王齊麟 邱相榤

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