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國訓打造全新游泳館及網球場 近期招標預計116年完工 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國訓中心將在士校營區新建游泳館及網球場預計在116年完工。記者劉肇育／攝影
國訓中心將在士校營區新建游泳館及網球場預計在116年完工。記者劉肇育／攝影

2024年巴黎奧運圓滿落幕，我國代表團選手締造2金5銅的佳績，讓國人非常振奮，而選手亦緊接著投入下一階段訓練，而國家運動訓練中心的「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」第三期計畫將在士校營區新建游泳館及網球場，工程由內政部國土管理署專業代辦，歷經2年前置作業及規劃設計，將於近期公告上網招標，預計116年完工。

為提供選手更完善的培訓環境及後勤支援，行政院98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，分期分區完善國家運動訓練中心訓練場館，另因國訓中心既有土地限制，無法容納全部訓練種類的場館需求，體育署逐步協調國防部撥用國訓中心東側士校營區土地，規劃成為國家選手培訓基地，拓展國訓中心規模。

國訓新游泳館競賽池及跳水池模擬圖。圖／體育署提供
國訓新游泳館競賽池及跳水池模擬圖。圖／體育署提供

而國訓擬興建的游泳館外觀以逐漸抬升的建築量體、外牆水平飾板及金屬堅韌質感為設計，呼應奧運格言更快、更高、更強、更團結的精神，除規劃50公尺國際標準競賽池、25公尺練習池、跳水池外，亦設置陸上訓練區、輔助訓練區及SPA池區，引進循環水流訓練池及低氧訓練設備，滿足游泳及跳水項目選手培訓及運動科學支援需求，更能提供其他項目選手體能訓練及放鬆的空間。

國訓網球場將設有5面戶外球場及4面風雨球場。圖／體育署提供
國訓網球場將設有5面戶外球場及4面風雨球場。圖／體育署提供

網球場則將設有5面戶外球場及4面風雨球場，分別規劃為硬地球場及草地球場，風雨球場配合網球擊球高度採挑高設計，戶外球場則考量球員擊球動線，場間均不落燈柱，並加大底線及邊線距離，在兼具培訓實用性及安全性前提下，使選手可適應不同場地材質，且培訓不受天氣影響，風雨無阻。

體育署表示，近年來我國選手於國際賽會發光發熱、屢創佳績，為使選手能專心備戰，體育署攜手國訓中心、運科中心成為選手最堅強的後盾，相信第三期計畫完成後，能使培訓場地朝更優質、安全、國際化的方向邁進，支持選手們持續在國際賽會上突破極限，讓世界看到臺灣。體育署亦歡迎業界參與游泳館及網球場新建工程投標，共同組成「Team Taiwan」，成為我國選手的後盾，攜手打造優良培訓環境。

體育署

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