南韓羽賽／逆轉世界第8奧運銅牌 寶島女雙大爆冷闖8強

上月剛在加拿大公開賽勇闖決賽的寶島女雙組合許尹鏸／林芝昀，今天在南韓公開賽再打出代表作，世界排名38的寶島女將面對世界排名第8的地主名將金昭映／孔熙容，克服首局僅拿9分劣勢，上演3局驚奇逆轉，爆冷讓大會第3種子止步第二輪。

金昭映／孔熙容是東京奧運銅牌組合，2021到23年世錦賽更都登上頒獎台，累積獲得1銀2銅，目前世界排名高居第8，首局也以21：9先下一城，但寶島女將第二局5：8落後下打出連拿8分攻勢逆轉，局末雖兩度被追到1分差仍穩住戰局，以21：18扳平局數。

決勝局前段雙方比數拉鋸，寶島女將7：7時先連拿4分，換場時再連拿2分，一波6：0攻勢奠定勝基，加上地主體力下滑沒能追分，最終寶島女將就以21：15奪勝，迎接合作以來的最大勝利。

寶島女將不止女雙表現亮眼，女單今天也捷報頻傳，邱品蒨面對列第6種子的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），第一局以22：20先下一城，第二局7：2領先時布莎南選擇退賽；林湘緹則以21：17、21：14拍下首輪爆冷退頭號種子山口茜的香港盧善恩，和邱品蒨8強會師，明天兩位女將要在「內戰」中爭4強門票。