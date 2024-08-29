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世界救生錦標賽 中華隊拋繩救生摘隊史首牌也是首金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國在12.5公尺拋繩救生決賽中由選手陳壬薰（拋繩手）、黃煒恩（溺者）以10秒53拿下金牌。圖／中華民國水上救生恊會分會理事長黎榮章提供
我國在12.5公尺拋繩救生決賽中由選手陳壬薰（拋繩手）、黃煒恩（溺者）以10秒53拿下金牌。圖／中華民國水上救生恊會分會理事長黎榮章提供

中華民國水上救生協會參加今年在澳洲舉行的2024世界救生錦標賽，今天下午傳來奪金捷報，由男子組選手陳壬薰（拋繩手）、黃煒恩（溺者）在12.5公尺拋繩救生獲得世界冠軍。

國際救生總會ILS（International Life Saving Federation）二年一次的世界救生錦標賽，今年2024年在澳洲黃金海岸盛大舉行，共44個國家隊超過5000名選手參賽。

今天為賽程第二天，我國國家隊旗開得勝，在下午的12.5公尺拋繩救生決賽中，男子組獲得冠軍，選手陳壬薰（拋繩手）、黃煒恩（溺者）以10秒53擊敗各國選手，這是我國參賽30年以來首度獲得獎牌，而且一舉得金牌；同項目女子組獲第五名，選手何品莉（拋繩手）、楊金桂（溺者）。

中華民國水上救生協會自1970年成立，持續在許多熱心水上救生人士默默推動水上救生的正確觀念及推動專業救生訓練，多年來在資源有限下仍努力參與國際賽事，在疫情前後已經多年未組隊參加這項水上救生國際賽事。

國家隊教練許金德表示，對於國家隊首度得金非常興奮，也期待台灣水上救生能得到社會更多的重視與資源投入，除了推動國內救生，更能在國際為國家贏得國際友誼。

今年，協會分會之一的台北市水上救生志工協會打破許多框架，擴大辦辦一般民眾參加水上救生體驗。該分會理事長黎榮章與總會合作，主張積極參與國際賽事，本屆的選手雖然只有4人參賽，但帶領了總會及地方分會共15名隊職員教練，共同協同選手遠赴澳洲參賽，除了對台灣國家隊選手培育的重視，也在此盛會場合贏得許多國際友誼與對台灣的認識。

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