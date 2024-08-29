田徑／兼差維持訓練 「跨欄女神」羅佩琳自助人助拚2026亞運

曾經締造全國運動會女子400公尺跨欄五連霸佳績的「跨欄女神」羅佩琳，儘管在去年爭取杭州亞運達標失利以及在全運會中斷連霸，一度遭遇重大打擊，不過已經離開校園多年的她仍未放棄目標，除了擔任教練和在餐廳打工維持平時訓練支出外，也將繼續挑戰名古屋亞運資格，並期待自己勇敢逐夢的身影，能成為學弟妹們的表率。

年初剛滿30歲的羅佩琳，是目前極少數的現役女子短距離選手，我國女子短距離選手通常都練到大學或研究所畢業就選擇退役進入職場了，已經畢業超過四年的她，平時除了會去國小、大專乙組擔任教練，也會排班在餐廳打工以維持平時的訓練。

對於為何離開校園後仍堅持在田徑訓練這條路上，羅佩琳說：「我覺得自己還能再進步，所以現在放棄我覺得會後悔，我還想要享受進步的那種開心的感覺。家人也會擔心我要跑到什麼時候，那也滿感謝師長們都會介紹教練的工作機會給我，但如果開始工作了就沒辦法訓練，而我現在的生活就當作先練習當教練，不夠的就先吃老本，讓自己再拚一下下。」

儘管去年無緣杭州亞運參賽，又在全運會因為抽筋中斷連霸紀錄，但羅佩琳不但沒有被擊退，甚至更加地積極的在訓練之上，並於今年6月的台灣國際田徑公開賽中贏得金牌，除了尋求自我突破外，更立下參賽2026名古屋亞運的目標。

為了達成目標，羅佩琳也與經紀團隊一起尋求更多的幫助，這兩年5月她都代表萬泰科技公司前往日本大阪參賽，去年底也接受濰視眼科的幫助進行了近視雷射手術，並且由唯心物理治療所院長蔡丞哲親自給予她身體恢復的幫助。

談到堅持的路上一路獲得貴人相助，羅佩琳說：「真的很謝謝幫助我的人，沒有這些資源我可能沒辦法堅持下去，要參加2026亞運我必須要突破個人最佳，但我想讓學弟妹們看到，只要有目標、有夢想就努力去拚，一定會有人看到我們的努力並伸出援手，希望自己能成為她們未來的一個參考。」

羅佩琳預計9月將在赴日參賽，10月參加兩年一次的全國田徑錦標賽，賽後就結束今年賽季進入冬訓備戰，明年希望能有機會參加更多國際賽事，並將成績逐步提升至2026亞運參賽標準。