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南韓羽賽／楊胡配大逆轉 拍落第6種子闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊博軒／胡綾芳上演大逆轉，3局拍下列大會第6種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。 新華社資料照
楊博軒／胡綾芳上演大逆轉，3局拍下列大會第6種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。 新華社資料照

共有18組台將闖進南韓公開賽第二輪，今天由混雙打頭陣，第一球場上陣的楊博軒／胡綾芳上演大逆轉，3局拍下列大會第6種子的馬來西亞組合陳健銘／賴沛君，和另組拍下大馬組合的葉宏蔚／詹又蓁分頭挺進8強。

世界排名20的楊胡配，前一站日本公開賽打進4強，轉戰首爾順利闖頭關，今天碰世界排名12的大馬組合雖以14：21讓出首局，第二局最多陷入7分落後，但在9：15下狂掃一波9：0攻勢超前，反以21：16將戰局延長。

決勝第三局，楊胡配延續氣勢，5：4時連拿4分拉開優勢，從未落後下以21：14打下勝利，在53分鐘大戰中逆轉闖進8強。

巴黎奧運國手葉宏蔚完成奧運初體驗後換搭檔出擊，和詹又蓁的組合今天以21：18、21：17拍下馬來西亞對手黃天啟／林秋仙，同闖8強。

第二球場打頭陣的另組台將組合陳子睿／楊景惇同樣碰大馬組合，但面對列第5種子的賴潔敏／吳塤閥以13：21、17：21敗陣，止步16強。

楊博軒今天一日兩戰，混雙先闖頭關，下午男雙將和李哲輝合體和新組合王齊麟／邱相榤上演「內戰」；男雙內戰後的下一場將上演另組寶島對決，由蘇力揚和李佳豪正面交鋒。

李佳豪 葉宏蔚 邱相榤

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