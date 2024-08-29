田徑／U20世錦賽 江靜緣兼項鐵餅擲出第6名作收

世界U20田徑錦標賽本周在秘魯利馬舉行，我國今年共有5位選手參賽，其中在今天登場的女子鐵餅決賽中，在兼項出賽的江靜緣最終以生涯第三佳的52公尺57的成績拿下第6名作收。

邁入第20屆的世界U20田徑錦標賽本周在位在利馬的秘魯國家體育場舉行，我國今年共有5位選手在6個項目參賽，分別為男子110公尺跨欄謝元愷、男子標槍黃潮鴻、男子1萬公尺競走陳聿賢、女子鉛球江靜緣、女子鐵餅江靜緣（兼項）、女子標槍朱品薰。

其中江靜緣昨天率先在兼項的鐵餅登場，並在資格賽擲出52公尺28，總排名第6名順利晉級，而今天登場的決賽，江靜緣在第二次試擲就擲出超越資格賽成績的52公尺57，也是她生涯第三佳的成績，最終她也以該成績拿下第6名作收，而接下來她也將繼續在主項的女子鉛球賽事登場。

至於我國女子標槍好手朱品薰，今天則是在女子標槍資格賽登場，最終以50公尺75的總排第8名成績晉級決賽。