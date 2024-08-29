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田徑／U20亞錦賽金牌標槍女將 朱品薰順利闖世錦賽決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊女將朱品薰順利進入U20世錦賽女子標槍決賽。圖／中華田協提供
中華隊女將朱品薰順利進入U20世錦賽女子標槍決賽。圖／中華田協提供

2024年世界U20田徑錦標賽在秘魯利馬進行，中華代表團共有5名選手出征，今天第2日賽程兩位女將朱品薰和江靜緣上陣，今年U20田徑亞錦賽金牌女將朱品薰，在女子標槍資格賽擲出50公尺75、總排第8名，順利晉級決賽。

U20田徑世錦賽賽程從27日進行到31日，中華隊共有3名男將和2名女將與會，江靜緣是唯一兼項選手，除女子鉛球也在女子鐵餅出賽。

首日賽程江靜緣就在兼項的女子鐵餅資格賽上陣，她以52公尺57、總排第6名晉級決賽，今天進行的決賽以第2擲的52公尺87最佳，最終獲得第6名。女子鐵餅前兩名都由中國女將包辦，4月拿下U20亞錦賽冠軍的韓冰楊以57公尺57摘金。

U20亞錦賽奪下女子標槍金牌的朱品薰今天也在女子標槍資格賽登場，她以50公尺75、總排第8名，晉級後天第4日登場的決賽。

率先上陣的中華隊男將黃潮鴻，首日賽程在男子標槍資格賽擲出67公尺12，總排第18名，未能晉級，接續賽程包括謝元愷將在男子110公尺跨欄上陣、陳聿賢參加男子10000競走，江靜緣也將在主項女子鉛球上陣。

世錦賽 中華隊 田徑

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