巴黎帕運／特製西裝無緣開幕式亮相 蔡奕琳有點遺憾

中央社／ 巴黎28日電
巴黎帕運台灣羽球蔡奕琳。圖／聯合報系資料照片
巴黎帕運台灣羽球蔡奕琳。圖／聯合報系資料照片

台灣羽球好手蔡奕琳即將踏上巴黎帕運舞台，不過帶著特製款西裝的她，卻因賽程未能如願參加開幕式，留下一點小遺憾，但她也樂觀表示期待閉幕式。

蔡奕琳罹患軟骨發育不全症，儘管身材較同齡矮小，仍積極追求自己的羽球夢，最後終於拚上帕運殿堂，近期數度前往比賽場館訓練的她透露，之前巴黎奧運時就有注意到羽球場館以大量紫色系為主，融入法式美學概念，「現場看真的很漂亮，當下立刻先跟球場拍照。」

不過，蔡奕琳指出，場地空間有點大，導致球落下來的速度比較快，因此擊球點需要改變，加上地板顆粒比較多，在腳步啟動方面都要多注意，「感覺有點緊張，氛圍跟以前參加的比賽很不一樣，只能提醒自己專注眼前的對手，仔細聽教練交代的事情。」

蔡奕琳參加的是女單SH6級，小組賽同組的包含實力不俗的印度選手席萬（Nithya Sivan）、中國選手林雙寶及美國選手西蒙（Jayci Simon），她開玩笑表示，真的是很好的抽籤結果，「但我覺得沒關係，就盡全力去打，打到最後才知道結果。」

巴黎帕運即將於法國當地時間28日開幕，蔡奕琳因為隔天有比賽，而無緣開幕式，讓她留下一點小遺憾，「去年杭州亞帕運也沒有參加，加上這次我的西裝跟別人不一樣，雖然是同一款，但我是全訂製、親手縫製的，希望到時候閉幕式可以亮相。」

巴黎帕運 羽球

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