期待體育部…連珍羚：重國際交流 李洋：盼選手有資源

台灣好手在巴黎奧運締造二金五銅佳績，行政院也啟動成立體育暨運動發展部籌備作業，七月完成研擬體育部組織法草案，本月十五日正式成立籌備小組，受邀擔任諮詢委員的「柔道女王」連珍羚希望體育部的成立，能更著重在國際體育交流，且範圍從選手、教練都裁判都納入。

十五日除了成立籌備小組，另設立諮詢小組廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與，包括巴黎奧運國手郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚和雷千瑩、帕運羽球胡光秋及杭州亞運金牌網球男將許育修都是諮委名單。

旅日超過十年的連珍羚格外重視國際交流，她提到台灣是海島國家，「希望讓國人能走出去、外國人進得來，期望新部會在過去的基礎下重新思考國際雙邊交流政策並增加學術發表、選手訓練、教練增能、裁判增能等出國經費。」

巴黎奧運完成史無前例羽球男雙連霸的李洋，之前已表態希望參選羽球協會理事長。他希望體育部的成立能讓資源有更大範圍的涵蓋率，他以羽球為例，現在仍有許多優秀球員礙於所屬球團資源不夠充足，導致最該出國累積國際賽經驗時，只能默默訓練，等待每半年一次的羽球排名賽，爭取拚進國家隊，使用國家隊的資源出國征戰，「但這種案例又因為沒有出國累積積分，所以進入國家隊後，很多較大的國際賽報不上，至於較小的國際賽，國家隊又沒有足夠的教練人手隨同出國。」