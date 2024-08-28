帳戶遭凍結…基市府扣押鐵人三項協會帳戶 亞洲盃恐開天窗

2024亞洲盃鐵人三項錦標賽將於9月登場，卻傳出協會帳戶遭基市向法院執行扣押，導致無法動支經費，比賽恐開天窗。體育署表示，已啟動協調機制，盼暫緩執行。

中華民國鐵人三項運動協會今天發布新聞稿指出，2013年因在基隆外木山海灘舉辦鐵人三項比賽，參賽選手疑似騎車壓到路面坑洞摔傷，導至法院判決基隆市政府國賠新台幣967萬元。

基市府轉向鐵人三項協會代位求償967萬元，最後法院判定各付一半，協會須支付基隆市政府483萬元。但鐵人三項協會無資產可一次性還款，因此行文基市府願按月攤還，並於今年1月開始還款，只是基市府拒絕協商，堅持一次付清，甚至向法院申請執行扣押、凍結協會帳戶。

鐵人三項協會無奈表示，由於2024亞洲盃鐵人三項錦標賽即將於9月7日登場，屆時將有11個國家派隊參賽，如今因帳戶遭凍結，籌備工作完全停擺，若比賽開天窗恐貽笑國際。

基隆市教育處強調，因分期付款相關細節，包含利息、期數等，必須製作契約書，進行相關法律程序，實施不易，無法接受協會分期償還，基於保障市府權益，還是希望協會早日一次還清。

體育署則表示，得知消息後已主動介入並輔導鐵人三項協會與基市府協商，從未表達過「不便介入」，由於 如今事態緊急，體育署已啟動協調機制，盼基市府能顧及國家顏面暫緩執行扣押，讓比賽順利舉辦。