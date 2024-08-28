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南韓羽賽／日本名將落馬日 蘇力揚爆冷退第6種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國22歲好手蘇力揚在南韓羽賽爆冷擊敗男單第6種子的日本名將西本拳太。 聯合報系資料照
我國22歲好手蘇力揚在南韓羽賽爆冷擊敗男單第6種子的日本名將西本拳太。 聯合報系資料照

南韓公開賽冷門不斷，剛在日本公開賽封后的日本前球后山口茜先落馬，名列男單第6種子的日本名將西本拳太也「一輪遊」，擊落他的正是我國22歲好手蘇力揚，世界排名33的他以16：21、22：20、21：15逆轉勝，勇闖第2輪，明天將和自家人李佳豪爭8強門票。

西本拳太目前世界排名12，南韓公開賽名列第6種子，今天首局先拿下後，第2局還取得9：2領先，不過蘇力揚在8：14落後下連拿9分逆轉，儘管20：18時遭瓦解2個局末點，仍在第3個局點把握住，以22：20扳平局數。

決勝局蘇力揚9：7時連拿5分拉開差距，一路領先下以21：15奪勝，耗時1小時又21分鐘拍下世界排名12的西本拳太。

世界排名30的李佳豪今天打下3局勝利，他以22：20、10：21、21：19力退世界排名41的南韓全奕陳，明天將和蘇力揚上演國際賽第4度交手。過去3度碰頭都是由李佳豪拿下勝利，這組「寶島內戰」等於為台將預約一席8強門票。

「左手重砲」林俊易今天也將爭取第2輪門票，名列大會第8種子的他首輪將碰日本田中湧士。

山口茜 李佳豪 林俊易

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