羽球／日本奧運銅牌混雙又傳喜訊！東野有紗宣布與教練結婚

日本混雙組合渡邊勇大／東野有紗在巴黎奧運摘下銅牌，繼渡邊勇大日前宣布結婚後，女將東野有紗今天也宣布與交往5年的教練五十嵐優結婚，獲得各界祝福。

渡邊勇大與東野有紗搭檔超過10年，連2屆奧運獲得銅牌後，渡邊勇大先在電視節目上宣布，與一名普通女性結婚，隨後更宣佈與東野拆夥。渡邊將繼續參加混雙，東野則將專注女子雙打。

如今東野有紗也在個人IG，公布與教練五十嵐優結婚的喜訊，「我們是在奧運前訂婚，但與許多人討論後，決定奧運結束後再登記結婚。」

五十嵐優過去是羽球男子單打選手，今年宣布退休轉任教練。東野有紗透露男方在她陷入低潮時給予鼓勵，希望能獲得大家祝福。她還提到自己有登上女子雙打頂峰的夢想，希望大家能繼續支持，未來將以五十嵐姓氏參賽，但大家叫她東野也可以。消息曝光後，游泳名將池江璃花子和排球選手狩野舞子等體育界人士都獻上祝褔。