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美網／5小時35分破賽史紀錄 英國老將完成驚天逆轉秀

聯合新聞網／ 綜合報導
伊凡斯今天在美網首輪對上卡察諾夫，在5小時35分鐘破賽史紀錄的史詩級大戰後，完成驚天逆轉。 法新社
伊凡斯今天在美網首輪對上卡察諾夫，在5小時35分鐘破賽史紀錄的史詩級大戰後，完成驚天逆轉。 法新社

英國老將伊凡斯（Daniel Evans）今天在美國網球公開賽男單首輪對上俄國好手卡察諾夫（Karen Khachanov），打出5小時35分鐘破紀錄史詩級大戰，最終以6（6）：7、7：6 （2）、7：6 （4）、4：6、6：4完成驚天逆轉，挺進次輪。

本場比賽戰況膠著，每盤都超過1小時，直到第5盤伊凡斯陷入0：4大落後，甚至在同1局中面臨2個破發點，但他都成功化解，更連下6局扭轉頹勢。而最後1球仍然相當難分難捨，在多達22拍的來回後，最終伊凡斯靠著卡察諾夫失誤成功拿下比賽。

這場驚天動地的「馬拉松大戰」持續了5小時35分鐘，打破由瑞典名將艾伯格（Stefan Edberg）和亞裔美國傳奇張德培，在1992年男單4強創下的的5小時26分鐘比賽時長，成為美網史上最久的比賽。34歲的伊凡斯贏下比賽後，今年首度挺進大滿貫次輪，將對上來自阿根廷的第納沃內（Mariano Navone），拼搶32強門票。

Evans Khachanov 伊凡斯 卡察諾夫 美網

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