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南韓羽賽／剛在日本主場創造歷史 山口茜首輪爆冷不敵香港盧善恩

聯合新聞網／ 綜合報導
山口茜。 法新社
山口茜。 法新社

日本名將山口茜剛在日本公開賽創造歷史，沒想到接下來出戰南韓羽球公開賽，首輪就大爆冷，以17：21、18：21不敵世界排名47的香港選手盧善恩。

現年27歲的山口茜在2013、19、22和24年在日本公開賽封后，成為賽史首位有4座冠軍的地主選手，她也結束自身近1年的冠軍荒，她是本屆南韓賽唯一參賽的「女單F4」選手。

沒想到山口茜首輪交手盧善恩，就意外踢到鐵板。本場首局戰況激烈，不過17：17平手時，山口茜連續出現掛網和出界等失誤，讓盧善恩連得4分，率先搶下1局。

山口茜第2局多數時間握有領先，一度取得5分領先優勢，不過盧善恩在14：18落後情況下展開反撲，許多球讓山口茜反應不及，連拿7分搶下勝利，爆冷闖進16強。

山口茜

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