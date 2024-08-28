台北羽賽／最後一次麟洋配首戰對手出爐 頭號種子周天成捍衛主場

台北公開賽即將在9月3日於台北小巨蛋展開，昨天籤表出爐，羽球黃金男雙李洋／王齊麟將迎來最後一次合體出賽，並尋求「麟洋配」從未拿過的台北賽冠軍。

麟洋配在巴黎奧運完成史無前例男雙2連霸，不過李洋早已宣布退休並轉任教職，台北賽是個人生涯最終戰；王齊麟則和邱相榤組成新搭檔，放眼2028洛杉磯奧運，近期在日本和南韓公開賽都有出戰。

麟洋配在台北公開賽最佳戰績是2022年亞軍，本屆是大會頭號種子，首輪對手是法國卡頓（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir）。

男雙前8種子有5組台灣選手，第2種子是李哲輝／楊博軒、第3種子李芳任／李芳至、第5種子蘇敬恒／林秉緯、第8種子陳政寬／陳勝發。第7種子陳子亦是台灣人，但他代表美國出賽，搭檔史密斯（Presley Smith）就讀政治大學。

周天成曾奪下4座台北公開賽冠軍。 聯合報系資料照

男單前5種子都來自台灣，周天成為頭號種子，世界排名14的「左手重砲」林俊易第2種子，「羽球王子」王子維第3種子，第4種子蘇力揚，第5種子則是李佳豪。

周天成曾在2016、2017、2019、2022年台北賽奪冠，是賽史男單最多冠選手，本屆32強將對決印度賈姆斯里（Saran Jamsri）。