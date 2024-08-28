快訊

柯文哲應辭黨主席？ 蔡壁如：拜託給柯主席一點時間

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

8台灣遊客在南韓釜山「集體食物中毒」！吃完鮑魚粥後上吐下瀉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／最後一次麟洋配首戰對手出爐 頭號種子周天成捍衛主場

聯合新聞網／ 綜合報導
麟洋配成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。 記者季相儒／攝影
麟洋配成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。 記者季相儒／攝影

台北公開賽即將在9月3日於台北小巨蛋展開，昨天籤表出爐，羽球黃金男雙李洋王齊麟將迎來最後一次合體出賽，並尋求「麟洋配」從未拿過的台北賽冠軍。

麟洋配在巴黎奧運完成史無前例男雙2連霸，不過李洋早已宣布退休並轉任教職，台北賽是個人生涯最終戰；王齊麟則和邱相榤組成新搭檔，放眼2028洛杉磯奧運，近期在日本和南韓公開賽都有出戰。

麟洋配在台北公開賽最佳戰績是2022年亞軍，本屆是大會頭號種子，首輪對手是法國卡頓（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir）。

男雙前8種子有5組台灣選手，第2種子是李哲輝／楊博軒、第3種子李芳任／李芳至、第5種子蘇敬恒／林秉緯、第8種子陳政寬／陳勝發。第7種子陳子亦是台灣人，但他代表美國出賽，搭檔史密斯（Presley Smith）就讀政治大學。

周天成曾奪下4座台北公開賽冠軍。 聯合報系資料照
周天成曾奪下4座台北公開賽冠軍。 聯合報系資料照

男單前5種子都來自台灣，周天成為頭號種子，世界排名14的「左手重砲」林俊易第2種子，「羽球王子」王子維第3種子，第4種子蘇力揚，第5種子則是李佳豪。

周天成曾在2016、2017、2019、2022年台北賽奪冠，是賽史男單最多冠選手，本屆32強將對決印度賈姆斯里（Saran Jamsri）。

周天成 李洋 王齊麟 麟洋配

相關新聞

台北羽賽／戴資穎拚賽史第6冠挑戰林丹紀錄 名將辛度有望參賽

台北羽球公開賽即將在9月3日於台北小巨蛋開打，昨天籤表出爐，我國一姊戴資穎是女單頭號種子，最大咖外國選手是印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），她名列女單第2種子。 台北

台北羽賽／最後一次麟洋配首戰對手出爐 頭號種子周天成捍衛主場

台北公開賽即將在9月3日於台北小巨蛋展開，昨天籤表出爐，羽球黃金男雙李洋／王齊麟將迎來最後一次合體出賽，並尋求「麟洋配」從未拿過的台北賽冠軍。 麟洋配在巴黎奧運完成史無前例男雙2連霸，不過李洋早

羽球／「真的很可愛」 志田千陽顏值泰國一哥也淪陷：想和她組混雙

日本「羽球女神」志田千陽因甜美長相與笑容和超群實力圈粉無數，就連今年在巴黎奧運男單鍍銀的「泰國一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）都為之瘋狂，直呼「可愛」外、還想和她成為混雙搭檔。

高雄霹靂舞國際賽9/14登場 巴黎奧運金牌要來台競技

「高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月14日、15日在高雄流行音樂中心舉辦，高雄市運發局表示，賽事總獎金達150萬元，...

舉重／不甘奧運因傷舉銅 郭婞淳決續戰2026亞運

3年前東京奧運奪金的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運前受腰傷影響十分低調，最終仍帶回女子59公斤級銅牌，昨天她宣告再戰202...

拳擊／拳擊隊奧運奪1金2銅 慶功宴林郁婷嗨翻粉絲

我國拳擊選手在巴黎奧運奪下1金2銅佳績，昨到台南辦慶功宴兼見面會，許多粉絲合照時紛紛與奪金的林郁婷牽手、戳臉擺可愛姿勢，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。