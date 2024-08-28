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高雄霹靂舞國際賽9/14登場 巴黎奧運金牌要來台競技

中央社／ 高雄28日電
「高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月14日、15日在高雄流行音樂中心舉辦，奧運史上首名男子霹靂舞冠軍Phil Wizard也要來台獻技。 法新社
「高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月14日、15日在高雄流行音樂中心舉辦，奧運史上首名男子霹靂舞冠軍Phil Wizard也要來台獻技。 法新社

「高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」將於9月14日、15日在高雄流行音樂中心舉辦，高雄市運發局表示，賽事總獎金達150萬元，更迎來奧運史上首名男子霹靂舞冠軍Phil Wizard（藝名），歡迎民眾免費索票入場。

運發局今天發布新聞稿表示，賽事不僅包括4人團體賽、男女個人賽及備受好評的15歲以下個人賽，今年更新增全舞風個人賽，總獎金達新台幣150萬元。

霹靂舞是今年巴黎奧運首度列入正式競賽項目的新興運動，運發局表示，這次「2024高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」邀請到多位在巴黎奧運中大放異彩的頂尖舞者和評審，讓更多台灣民眾感受此運動魅力。

運發局指出，Phil Wizard本名為菲力普．金（Philip Kim），現年27歲，在巴黎奧運上勇奪男子霹靂舞金牌，成為奧運歷史上首名霹靂舞金牌得主。他展現堅持與毅力，從13歲開始便立志成為一名B-Boy，如今已成為Red Bull BC One All Stars團隊的核心成員。

此外，韓國霹靂舞傳奇Hong 10與荷蘭的Menno也將現身賽事。Hong 10在2006年、2013年及2023年3度獲得Red Bull BC One世界冠軍，成為少數3度登頂的B-Boy。Menno也3次奪得Red Bull BC One世界冠軍，獨特的創意風格和精湛技藝，讓他在國際舞台上屢次脫穎而出。

女性舞者方面，巴黎奧運霹靂舞女子組選手Ayumi，將以評審身分參加此次賽事。運發局表示，Ayumi以流暢的步伐和驚人的音樂感，年過40仍穩居世界排名前列。

另一位重量級評審是來自韓國的Virus，不僅是韓國知名舞團領袖，也以將拐杖融入霹靂舞而聞名，他的風格獨特且不受拘束，在這屆巴黎奧運中擔任評審，展現出他對霹靂舞文化的深遠影響力。

運發局表示，「2024高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」目前將有6位巴黎奧運級的選手及裁判到訪高雄，重現巴黎奧運霹靂舞盛事，這將是一場奧運級嘉賓與全球頂尖舞者的盛大聚會，歡迎民眾免費索票入場。

霹靂舞

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