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台北羽賽／戴資穎拚賽史第6冠挑戰林丹紀錄 名將辛度有望參賽

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎去年拿下台北羽賽女單冠軍。 聯合報系資料照
戴資穎去年拿下台北羽賽女單冠軍。 聯合報系資料照

台北羽球公開賽即將在9月3日於台北小巨蛋開打，昨天籤表出爐，我國一姊戴資穎是女單頭號種子，最大咖外國選手是印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），她名列女單第2種子。

台北賽上次在台北小巨蛋進行是2019年，2020和21年因疫情停辦，22年於和平館復辦，去年在天母體育館，今年終於重返小巨蛋。由於戴資穎和李洋將迎來最後一舞，目前9月7日、8日門票都完售，5日和4日套票也銷售一空。

戴資穎首戰對手是世界排名第67的印度賀曼絲（Tanya Hemanth），雙方去年在台北賽交手過。

戴資穎曾在2012、16、18、22及23年封后，目前已跨屆20連勝，她是台北賽史上最多冠女單球員。如果成功奪冠，將成為她生涯第33冠，追平中國名將林丹，並列單打史上第2多，僅次大馬傳奇李宗偉的63冠。

本屆最大咖外國選手是辛度，她曾奪下里約奧運銀牌和東京奧運銅牌，目前世界排名第13，她沒出戰日本和南韓公開賽，台北賽可能成為她巴黎奧運後首場賽事。

戴資穎

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