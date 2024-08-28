張廖萬堅：台灣跟隨IPC願景 提倡體育運動平權

中央社／ 巴黎27日電

駐法代表處今天舉辦2024巴黎帕運台灣代表團歡迎酒會，教育部政務次長張廖萬堅表示，台灣將跟隨國際帕拉林匹克委員會（IPC）願景，提倡體育運動平權。

巴黎帕運即將於法國當地時間28日晚間揭幕，駐法代表處今天特別舉辦2024巴黎帕運台灣代表團歡迎酒會，並邀請許多國際貴賓參與，包含前國際帕拉林匹克委員會（IPC）會長史提華德（Robert Steadward），還有巴林王室成員等，實現「體育外交」。

張廖萬堅在致詞時表示，特別感謝法國政府在巴黎這座平權城市舉辦2024巴黎帕運，並感謝國際帕拉林匹克委員會、亞洲帕拉林匹克委員會（APC）為身心障礙運動的付出，讓全世界的國民包含台灣也能因為運動成為更美好的自己，「希望大家今天充分交流，有個美好的夜晚。」

張廖萬堅提到，今年巴黎帕運提供歷屆最佳的資源，不管是選手首度進駐國訓中心長期訓練，甚至比照巴黎奧運推出完善的後勤支援服務，包含運動防護到膳食公寓、運動中心等，「從奧運到帕運也能感受國人強大應援，作為選手最佳後盾，在巴黎就像在家一樣，沒有後顧之憂，爭取最好成績。」

國際帕拉林匹克委員會（IPC）願景是透過帕運創造更融合的社會，讓運動改變人生，張廖萬堅強調，台灣也將跟隨國際帕拉林匹克委員會的願景，持續推動運動平權，攜手提倡體育運動的開放、平等。

國民 巴黎帕運

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