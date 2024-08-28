不甘因傷舉銅 郭婞淳決續戰2026亞運

3年前東京奧運奪金的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運前受腰傷影響十分低調，最終仍帶回女子59公斤級銅牌，昨天她宣告再戰2026年名古屋亞運，一路合作的教練林敬能透露，選擇繼續征戰其實就是不甘心。

林敬能提到，郭婞淳雖受傷勢影響，巴黎奧運仍展現競爭力，最後一把挺舉若成功舉起，仍有機會挑戰金牌；團隊去年找來曾幫助菲律賓女將拿到東京奧運金牌的中國籍教練高凱文，注入新火花，若能延續巴黎奧運狀態，有機會締造更好成績。

郭婞淳11月將滿31歲，透露決定續戰是這陣子的決定，最主要是備戰巴黎奧運這幾個月，意識自己花不到1年時間恢復到至少8成的狀態，「對自己和團隊滿有信心，所以有這樣的想法。」

郭婞淳提到，亞運不像奧運有很多資格賽，多了許多時間可以準備，現階段會先以養傷為主，之後回國訓中心評估傷勢狀況，好好調整身心狀態，希望名古屋亞運可以有更好發揮。

三闖奧運的27歲「拳擊女王」陳念琴，終於在巴黎奧運完成站上頒獎台的夢想，但奪下銅牌並非最滿意，昨也宣示以2028年洛杉磯奧運為目標，期待一圓金牌夢。

「柔道男神」楊勇緯和陳念琴同場，已經有台體大專任助理教練身分；年紀相近的陳念琴透露，傳承非常重要，但現階段還有其他任務，「選手生涯還有夢想，不甘心。」

陳念琴表示，返台後感受到許多掌聲和熱情支持，但身為運動員，巴黎奧運結束後就是從零開始，目標和方向仍在，希望藉由這次奧運讓大家知道運動員的辛苦，掌聲可以延續下去。