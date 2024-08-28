巴黎奧運／拳擊1金2銅 慶功宴林郁婷嗨翻粉絲

我國拳擊選手在巴黎奧運奪下1金2銅佳績，昨到台南辦慶功宴兼見面會，許多粉絲合照時紛紛與奪金的林郁婷牽手、戳臉擺可愛姿勢，展現高人氣。慶功宴上，中華民國拳擊協會理事長許明杰頒發100萬元獎金給林郁婷，林郁婷也將6名選手簽名的金色拳擊手套致贈台南市長黃偉哲，期望未來能有南市選手在奧運獲得榮耀。

林郁婷奧運期間獲國際高關注度，許明杰說，此次面對外界質疑的聲量，展現台灣人萬眾一心，最終獲得傲人成績，未來協會將培育更多優秀的年輕選手、為國家爭取更多榮譽。

拳擊協會昨晚在安平福爾摩沙遊艇酒店辦慶功宴，晚宴前舉行見面會，讓前100名粉絲與選手林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩、甘家葳互動、拍照，許多外地粉絲前晚就到台南，昨一早就到酒店大廳外排隊，估計超過300人搶著一睹選手丰采。

吳姓女子和丈夫、兒子昨上午11時來排隊，已是25號，活動下午5時進場，但不到3時，已逾百人排隊，由於排隊處太陽西曬，飯店及南市體育局人員提前讓粉絲進入室內躲太陽，活動還沒開始就擠爆見面會場所。

下午5時半，吳詩儀、黃筱雯、賴主恩等選手先進場，粉絲熱情歡呼、拿起手機猛拍照，最後進場的是林郁婷，現場嗨到高點；粉絲拍照時要求選手擺出各種手勢，比愛心、拳擊最多，還有比勝利、與選手抱抱，有女粉絲穿著皮卡丘服裝，讓林郁婷拿著神奇寶貝球合影。