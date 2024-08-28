巴黎奧運／田曉雯、林姿妤桌球女雙籤表硬 教練盼拚過關

台灣桌球女雙田曉雯、林姿妤在巴黎帕運名列WD20級頭號種子，教練王明月認為，這次籤表比較硬一點，希望選手效法羽球男雙「麟洋配」，關關難過關關過。

去年杭州亞帕運桌球女雙田曉雯搭檔林姿妤摘下銀牌，這次在巴黎帕運再度攜手，並榮膺WD20級的頭號種子，在首輪輪空情況下，直接晉級8強，而且帕運的桌球項目沒有舉行銅牌戰，等於台灣女雙組合只要取得1勝、挺進4強，即確定保底銅牌。

8強有望對上實力不俗的第5種子土耳其組合，王明月接受媒體聯訪時透露，原先以為4強才會遇到，沒想到兩組人馬有機會提早對決，「因為土耳其的球路比較活一點，而且球的旋轉上突出，對我們來說比較緊張一點，不過，希望她們關關難過關關過，效法羽球男雙『麟洋配』李洋、王齊麟。」

王明月指出，這兩天有針對第1場可能碰到的對手調整，但關鍵仍在於選手的心態、穩定度，還有臨場發揮，這段時間也不斷給予信心，屆時也會到現場觀看對手的賽事，「兩名選手也要互相提醒，畢竟雙打是兩個人的事。」

相較於上屆勇奪東京帕運桌球女單銅牌，田曉雯自評，這次巴黎帕運心態比較沉穩，尤其與國訓室友林姿妤攜手拚戰女雙，兩人已經先磨合過，彼此才有更好的默契。

林姿妤表示，兩人認識很久，加上個性互補，都能明顯察覺搭檔的狀態，如果無法調適，也能透過溝通及時修正。