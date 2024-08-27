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巴黎奧運／拳擊好手到台南 林郁婷等人與粉絲相見歡

中央社／ 台南27日電

台灣拳擊好手在巴黎奧運奪得1金2銅，金牌得主林郁婷等6名選手今天在台南和粉絲相見歡，現場氣氛熱烈。

林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳等6名拳擊好手，征戰巴黎奧運後返台，今天在台南市政府和中華民國拳擊協會安排下，出席台南市安平區福爾摩沙遊艇酒店粉絲見面會及慶功宴。

有粉絲昨晚專程南下，今天上午8時就在酒店外排隊等候進場。慶功宴前的粉絲見面會，發送拳擊選手限量海報，且開放前100組粉絲合影。

林郁婷等人進場時，活動現場已人山人海，尖叫聲及拍照閃光此起彼落，氣氛熱烈。台南市長黃偉哲率市府團隊出席，致贈台南客製行李箱，讓選手及教練征戰世界更便捷。

台南市政府發布新聞稿指出，慶功宴上，中華民國拳擊協會理事長許明杰頒贈獎金給表現優異選手，現場更加碼頒發新台幣100萬元獎金給林郁婷。6名奧運選手也將拳擊手套傳承給台南市選手，期望未來出身台南的選手能在奧運獲得榮耀。

拳擊 林郁婷 陳念琴

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