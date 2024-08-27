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疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

巴黎帕運／張廖萬堅視察帕運物理治療所 讚後勤資源歷屆最佳

中央社／ 巴黎27日電

巴黎帕運將於法國當地時間28日晚間揭幕，教育部政務次長張廖萬堅今天前往視察選手的物理治療所，他表示，後勤配置比照巴黎奧運，「資源是歷屆最好、前所未有。」

本屆巴黎帕運台灣代表團共有13名選手、取得7種運動參賽資格，而且比照巴黎奧運的後勤配置，同樣有膳食公寓、選手村外的物理治療所及運動中心等，期盼扮演選手最強後盾。

其中，物理治療所共分為「生理恢復」、「生化檢測」及「物理治療」等3大區塊，提供物理治療床、氣壓式腿套及手套等工具，幫助選手運動後的恢復，加速身體代謝，而且在比賽期間檢測選手的身體變化，另外還有獨立空間的心理諮商服務。

張廖萬堅今天前往視察物理治療所，他接受媒體聯訪時透露，這次帕運提供的物理治療所、中繼站的膳食中心等，資源堪稱是歷屆最好、前所未有，並強調這樣的後勤配置都是基本配備，以後不管重要或是一般的國際賽，都會提供最大資源協助選手，「讓他們覺得代表國家有光榮感，在場上放鬆奮戰。」

今天恰巧前往治療的羽球好手胡光秋則表示，物理治療所對選手幫助很大，畢竟防護員能夠進駐選手村的人數有限，因此村外的物理治療所能夠分散選手，她更提到，「這邊的環境舒適，躺在床上心情比較穩定，之後如果想找個人聊天，也會使用心理諮商的服務。」

巴黎帕運 羽球

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