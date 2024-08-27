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韓國羽賽／瓦解地主3賽末點 麟榤配驚險過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱相榤（右）和王齊麟。 圖／Badminton Photo提供
邱相榤（右）和王齊麟。 圖／Badminton Photo提供

巴黎奧運後開始合作的我國男雙話題新組合王齊麟邱相榤，首度合拍在日本公開賽第二輪止步，轉戰韓國公開賽開出紅盤，今天首戰碰地主申白喆／高成炫大戰3局，決勝局更瓦解對手3個賽末點，驚險以21：12、19：21、25：23逆轉晉級。

王齊麟和李洋成為奧運史上第一隊完成男雙連霸的組合，「麟洋配」奧運後分道揚鑣，李洋準備退役、進入國體大擔任教授，王齊麟改搭身高189的邱相榤繼續征戰，不過「麟洋配」下周台北公開賽將重新合體，和台灣球迷說再見。

台北公開賽前，「麟榤配」先參加日本和南韓公開賽，日本公開賽首輪就拍下世界第8的地主組合保木卓朗／小林優吾，可惜第二輪錯過2個賽末點遭逆轉。轉戰BWF超級500的南韓公開賽，「麟榤配」碰地主名將組合，首局一下場就取得3：0領先，一路握有優勢下以21：12先下一城。

第二局地主5：5時連拿4分取得優勢，「麟榤配」先追到12：13，雖出現王齊麟發球過短失誤，邱相榤也有發球過長失誤，15：16下仍連拿3分反超，但19：18下讓對手連拿3分，戰線延長到決勝局。

決勝局戰況詭異，「麟榤配」12：12時連拿4分，地主也回敬5：0攻勢取得領先，還先握有20：18的賽末點優勢，所幸「麟榤配」連趕2分，儘管自己2個賽末點也失守，不過22：23時再瓦解對手第3個賽點，最終在自己第3個機會殺球得手，以25：23驚險晉級第二輪。

南韓公開賽今天進行第一日賽程，「麟榤配」驚險闖關外，列男雙第3種子的李哲輝／楊博軒也以21：13、21：15拍下自家人林煜傑／陳子睿，兩組台將第二輪就要上演另場「寶島內戰」。

李洋 王齊麟 邱相榤

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