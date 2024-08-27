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柔道／「讓時間給出答案」 巴黎奧運失利楊勇緯想過退役

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
楊勇緯（右）獻花給恩師劉文等（右二），郭婞淳（左二）獻花給教練林敬能。記者曾思儒／攝影
楊勇緯（右）獻花給恩師劉文等（右二），郭婞淳（左二）獻花給教練林敬能。記者曾思儒／攝影

東京奧運奪下我國史上第一面柔道獎牌，「柔道男神」楊勇緯知名度和人氣都爆增，去年杭州亞運一舉摘金再推高聲勢，但巴黎奧運以頭號種子身分參賽止步8強，下月將滿27歲的他坦言，動過退役念頭，但現在還沒明確想法，讓時間給出答案。

楊勇緯今天和「舉重女神」郭婞淳、「拳擊女王」陳念琴在品牌感謝會合體，不同於郭婞淳宣告再戰2026年名古屋亞運，陳念琴更喊話2028年洛杉磯奧運拚金，楊勇緯對未來規劃沒著墨太多。

「柔道男神」楊勇緯（右）、「舉重女神」郭婞淳（中）和「拳擊女王」陳念琴今天一同出席品牌感謝會。記者曾思儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯（右）、「舉重女神」郭婞淳（中）和「拳擊女王」陳念琴今天一同出席品牌感謝會。記者曾思儒／攝影

已受聘擔任母校台體大運動技擊系助理教授的楊勇緯，巴黎奧運失利後花了些時間沈澱，他坦言對退役「不是沒有想過」，但也還沒最後決定，「一步一步走，走到哪就走到哪，讓這些事情自然發生。」他也提到，東京奧運因疫情延後一年，東奧結束後巴黎奧運積分賽很快開始，當時就很確定以巴黎為目標，現在離下個奧運周期還久，需要點時間調整，現階段還是以休息為主。

楊勇緯（右）獻花給恩師劉文等。記者曾思儒／攝影
楊勇緯（右）獻花給恩師劉文等。記者曾思儒／攝影

楊勇緯教練劉文等提到，原本楊勇緯今年下半年有規劃一場比賽，現在已經取消，不過楊勇緯仍會持續練習，下半年主要是訓練，明年再恢復賽事。

和過去專心當選手不同，楊勇緯現在多了台體大教練身份，劉文等也希望愛徒開始轉換想法和身份，從過往專注自己訓練，到新身份要注意環境周遭的改變，為自己「多開扇窗」，在擔任教練過程中吸收和學習。

柔道好手楊勇緯（右）在巴黎奧運失利後想過退休。聯合報系資料照
柔道好手楊勇緯（右）在巴黎奧運失利後想過退休。聯合報系資料照

楊勇緯 郭婞淳 陳念琴

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