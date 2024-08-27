舉重／「巴黎奧運不甘心」 讓郭婞淳決定續戰名古屋亞運

東京奧運舉出金牌的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運前受傷勢影響十分低調，最終仍帶回一面銅牌，今天參加品牌感謝會時宣告再戰2026年名古屋亞運，一路合作的教練林敬能透露，選擇再戰其實就是三個字，「不甘心」。

郭婞淳受腰傷影響，巴黎奧運被排除在奪金選手行列，但實際上場仍展現競爭力，最後一把挺舉若成功舉起，仍有機會挑戰金牌。

最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤奪下銅牌的郭婞淳提到，其實很開心巴黎奧運的抓舉開把有達到想要的數字，這次表現也讓她決定繼續挑戰。

續戰名古屋亞運是郭婞淳這陣子的決定，「先有一個目標，放在名古屋亞運，接下來先以養傷為主，看自己狀態。」郭婞淳提到，決定延續選手生涯，最主要因為備戰巴黎奧運這幾個月，意識到自己花不到一年時間恢復到至少8成的狀態，「對自己和團隊滿有信心，所以有這樣的想法。」

郭婞淳（中）宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影

今年11月將滿31歲的郭婞淳認為，年齡對選手當然是限制，但也並非絕對，像今年自己就能恢復到這樣層級；教練林敬能在一旁補充說：「你的心不被限制，就是無限。」

林敬能認為，團隊去年找來曾幫助菲律賓女將拿到東京奧運金牌的中國籍教練高凱文，團隊注入新火花，郭婞淳從今年一月到奧運上場也證明自身仍有競爭力，若能持續可能會有更好成績，團隊目前就以2026年名古屋亞運為目標，「選手就是這樣，拚到不能再拚，拚到最後一口氣。」

選手生涯走過高潮起伏的郭婞淳也分享，今年看歌手萬芳演唱會時，她分享心路歷程曾提到「真實的力量比完美更有力量」，這對當時情緒、思路沒那麼清晰的自己十分有幫助，加上這次奧運經歷，更能體悟這句話的力量；今天一同出席感謝會的「柔道男神」楊勇緯也被這句話觸動，直呼得到很多想法。