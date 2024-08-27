快訊

不知袋裡裝5百萬？鄭文燦辯現金被丟包在官邸 「木盒返還說」遭檢打臉

影／違室內裝修辦法？民眾黨新辦公室環境曝 北市建管處稽查結果出爐

2024《台灣米其林指南》完整摘星名單出爐！去年奪三星餐廳順利連莊 5間二星、47間一星餐廳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／「巴黎奧運不甘心」 讓郭婞淳決定續戰名古屋亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「柔道男神」楊勇緯（右）、「舉重女神」郭婞淳（中）和「拳擊女王」陳念琴今天一同出席品牌感謝會。記者曾思儒／攝影
「柔道男神」楊勇緯（右）、「舉重女神」郭婞淳（中）和「拳擊女王」陳念琴今天一同出席品牌感謝會。記者曾思儒／攝影

東京奧運舉出金牌的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運前受傷勢影響十分低調，最終仍帶回一面銅牌，今天參加品牌感謝會時宣告再戰2026年名古屋亞運，一路合作的教練林敬能透露，選擇再戰其實就是三個字，「不甘心」。

郭婞淳受腰傷影響，巴黎奧運被排除在奪金選手行列，但實際上場仍展現競爭力，最後一把挺舉若成功舉起，仍有機會挑戰金牌。

最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤奪下銅牌的郭婞淳提到，其實很開心巴黎奧運的抓舉開把有達到想要的數字，這次表現也讓她決定繼續挑戰。

續戰名古屋亞運是郭婞淳這陣子的決定，「先有一個目標，放在名古屋亞運，接下來先以養傷為主，看自己狀態。」郭婞淳提到，決定延續選手生涯，最主要因為備戰巴黎奧運這幾個月，意識到自己花不到一年時間恢復到至少8成的狀態，「對自己和團隊滿有信心，所以有這樣的想法。」

郭婞淳（中）宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影
郭婞淳（中）宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影

今年11月將滿31歲的郭婞淳認為，年齡對選手當然是限制，但也並非絕對，像今年自己就能恢復到這樣層級；教練林敬能在一旁補充說：「你的心不被限制，就是無限。」

林敬能認為，團隊去年找來曾幫助菲律賓女將拿到東京奧運金牌的中國籍教練高凱文，團隊注入新火花，郭婞淳從今年一月到奧運上場也證明自身仍有競爭力，若能持續可能會有更好成績，團隊目前就以2026年名古屋亞運為目標，「選手就是這樣，拚到不能再拚，拚到最後一口氣。」

選手生涯走過高潮起伏的郭婞淳也分享，今年看歌手萬芳演唱會時，她分享心路歷程曾提到「真實的力量比完美更有力量」，這對當時情緒、思路沒那麼清晰的自己十分有幫助，加上這次奧運經歷，更能體悟這句話的力量；今天一同出席感謝會的「柔道男神」楊勇緯也被這句話觸動，直呼得到很多想法。

亞運 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

舉重／宣告繼續拚！郭婞淳要戰名古屋亞運

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

相關新聞

舉重／「巴黎奧運不甘心」 讓郭婞淳決定續戰名古屋亞運

東京奧運舉出金牌的「舉重女神」郭婞淳，巴黎奧運前受傷勢影響十分低調，最終仍帶回一面銅牌，今天參加品牌感謝會時宣告再戰20...

柔道／「讓時間給出答案」 巴黎奧運失利楊勇緯想過退役

東京奧運奪下我國史上第一面柔道獎牌，「柔道男神」楊勇緯知名度和人氣都爆增，去年杭州亞運一舉摘金再推高聲勢，但巴黎奧運以頭...

拳擊／「教練就是吉祥物」 陳念琴師徒再拚洛杉磯奧運

三闖奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，巴黎奧運終於完成站上頒獎台的夢想，但獎牌成色並非最滿意，今天出席品牌感謝會時宣示，以2...

民調顯示57%支持付費看奧運 綠委莊瑞雄挺「內容有價」

57%支持付費看奧運！民調顯示，高達91.7%的民眾關注巴黎奧運，更有7成受訪者完整觀看一場賽事，看出全台奧運瘋。民進黨立委莊瑞雄支持轉播付費說，「內容有價」的觀念應持續推廣，更有助產業發展；國民黨立

雙北世壯運宣傳成效不佳 國內報名7成來自北北基桃、韓國僅27人

2025雙北世壯運將於明年5月登場，不過目前國內外報名人數都不如預期，議員也質疑，市府砸大錢編預算於國內外宣傳，但國內目...

影／陳其邁挺體育部設址高雄 結合國訓中心：能最貼近選手

行政院目前正籌備設立體育部，預計2025年掛牌成立，2027年整體體育經費有望達到200億元，但選址問題引發討論，高雄市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。