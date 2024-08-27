民調顯示57%支持付費看奧運 綠委莊瑞雄挺「內容有價」

57%支持付費看奧運！民調顯示，高達91.7%的民眾關注巴黎奧運，更有7成受訪者完整觀看一場賽事，看出全台奧運瘋。民進黨立委莊瑞雄支持轉播付費說，「內容有價」的觀念應持續推廣，更有助產業發展；國民黨立委葉元之則說，政府帶頭轉播奧運，不僅兼顧普及性，還能帶動娛樂消費等各式產業發展。

5成7民眾挺付費

有關最近引發爭議的奧運轉播該不該額外付費，《菱傳媒》民調顯示，支持付費的民眾超過半數，達到 57.1%；相較反對付費的42.9%，高出接近15%。在支持付費收看的受訪者當中，有 36.1%的人並沒有額外付費收看，高於付費收看的21.1%。

至於本次關注奧運的管道，民調發現有 37.6%的民眾選擇從華視看奧運直播，33.2%選擇公視看直播，22.2%從中華電信 MOD 看直播；至於網路直播平台以愛爾達體育28.0%居冠，中華電信HamiVideo 也有18.2%。

內容要有價

莊瑞雄表示，從民調數據來看，支持付費的民眾共有57.2%，台灣「內容有價」的觀念應陸續普及，更顯示民眾對轉播的專業與用心也有所肯定。他提到，未來體育部即將成立，也希望能用「產業」的視野來看體育發展，而轉播也是其中的專業環節，政府更應提供誘因把餅做大，產業才能走得穩健長久。

政治大學傳播學院教授鄭自隆說，本次奧運華視轉播與公視轉播的收視率相加不到2%，這些超過98%、未收看奧運的觀眾恐怕不願意各電視台爭著轉播奧運。他更指出，萬一由政府帶頭給各平台轉播奧運，可能就有平台的收視率慘跌，政府反而落得浪費公帑的罵名。

普及化才提升產業

然而，葉元之表示，先前曾召開記者會呼籲政府建立「奧運轉播國家隊」，並納入所有平台進行轉播，初衷就是希望民眾能自由觀看賽事。他說，本次民調也顯示，有9成國人關注奧運，顯見奧運就是國人最關注的體育賽事，要是能由國家主導成立轉播國家隊，業者爭取加入也會有所付出，更有助於整體觀光、體育、娛樂產業的提升。

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