拳擊／林郁婷、吳詩儀互換量級？柯文明抱持開放態度

巴黎奧運打下我國第一面拳擊金牌，拳擊好手林郁婷完成生涯所有大賽都奪冠的「大滿貫」目標，教練曾自強提到可能往上挑戰，改變量級，今天中華拳擊隊另名教練柯文明回應，只要團隊成績好，選手更換量級都可以討論。

57公斤級的林郁婷若往上調整量級，可能影響60公斤級的吳詩儀，吳詩儀教練柯文明今天透露，教練們過去就曾討論過「四金釵」量級，是否改變或怎麼調整，巴黎奧運剛結束，還沒有確定，不過林郁婷和吳詩儀量級互換不是不可能。

「最重要是以團隊為主，畢竟是這幾個量級上去，怎麼去做，還有協會的部分，也會去討論。」柯文明還提到，自家的陳念琴、吳詩儀以及林郁婷和黃筱雯，4位選手的量級和身高剛好完全相反，只要為中華隊好，大比賽中都可能去協調，「看怎樣的優勢最好，怎樣讓國家有更好成績。」

東京奧運打下女子51公斤級銅牌的黃筱雯，身高176公分是拳擊「四金釵」最高；今年巴黎奧運打下57公斤級金牌的林郁婷身高175公分，打下巴黎奧運女子60公斤級的吳詩儀174公分，66公斤級奪下銅牌的陳念琴是169公分。

4位女將兩屆奧運共打下1金3銅，杭州亞運也有亮眼成績，讓台灣拳擊實力被世界看見，不過今天和陳念琴一同出席品牌感謝會的柯文明不諱言，今年1金2銅的成績要維持到洛杉磯奧運，要更多計畫和策略，挑戰只會愈來愈多。

大局為重下，選手量級都可以考量，柯文明指出，最主要還是要以選手身體狀況為主，畢竟降體重是很辛苦的過程，體重下降後如何維持最好狀態，也是重要課題。