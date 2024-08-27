台灣越野跑選手江晏慶穿上新裝備 挑戰人生首場UTMB CCC賽事

「為巔峰而生」，做為The North Face 全產品線中最頂級探索裝備的北面Summit Series巔峰系列，推出全新Summit Run IKB越野跑系列產品。在即將到來的全球越野跑盛事－環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)中，由The North Face簽約贊助的頂尖越野跑選手都將穿著這款擁有全新克萊因藍色的裝備出擊，化身為勃朗峰中的藍色精靈，挑戰這場超級大賽！來自台灣的越野跑者江晏慶也將穿上新裝備挑戰極限，今日The North Face公布一支特別為江晏慶拍攝的紀錄短片，希望他帶著家人及台灣越野跑愛好者們的祝福，完成人生首場UTMB CCC大賽。

1公克決勝 150克超輕FUTURELIGHTTM防水外套讓越野跑者無負擔

在越野跑比賽中，身上每一克負重都有可能影響跑者的成敗。Summit巔峰系列Superior防水外套，採用The North Face專研的FUTURELIGHTTM 3L奈米編織薄膜技術，將防水、防風、透氣性能完美平衡，同時兼具輕量化和自收納系統。女版M尺寸外套僅有150克重，男版M尺寸也僅有200克，為越野跑探索者帶來更為輕盈、舒適的極致體驗。在氣候多變難以預測的山地戶外環境中，幫助跑者時刻保持乾爽舒適，同時抵禦突來的強風和雨水，提供最專業的防護。

江晏慶在試穿新裝備後，除了對克萊因藍亮眼的新色彩感到印象深刻，更大讚FUTURELIGHTTM科技的高透氣性能，即使在烈日下跑動流了滿身汗，衣服也不會黏在身上，穿起來特別舒適，讓他更可以專注在賽道上。

克萊因藍新色加持 Summit VECTIVTM Pro 2 越野跑鞋全新上市

伊夫·克萊因是一位戰後歐洲藝術界的重要推手，由他混合成的「克萊因藍」色被譽為世界上最美的藍色。作為在歐洲UTMB大賽首度亮相的全新戰靴，Summit VECTIVTM Pro 2 越野跑鞋以其卓越的設計和尖端科技，協助頂尖跑者創造更好的成績。VECTIVTM 2.0 碳纖維承托板和創新超臨界發泡中底相結合，在提升山徑等技術路面穩定性與鞋底推進效果的同時，提供輕盈回彈和高效緩震。除此之外，鞋底採用SURFACE CTRLTM 橡膠材質，搭配3.5mm深抓地凸紋，提供絕佳抓地力，在山路及土徑上的泥濘、濕滑等混合地形上依舊能穩步向前，為越野競速而生。

「每一場比賽都像是最後一場」江晏慶持續挑戰自我

UTMB CCC賽事全程100公里，自義大利的庫馬約爾出發，沿著阿爾卑斯山的山徑穿過瑞士到法國的夏慕尼，總爬升超過6000公尺，這將是江晏慶首度挑戰全球最高等級的越野跑賽事。為了能成功完賽，江晏慶已花了四個月的時間準備比賽，也為了歐洲賽事特有的高海拔及氣候，在台灣高山上也進行了多次訓練，希望能順利適應當地的環境。

這幾年在爭取最佳成績的選手和傳承技術的教練身份上交替，參加UTMB對江晏慶來說有特別不同的意義。江晏慶說：「因為現實環境的許多狀況，其實現在的每場比賽我都當成最後一場比賽去準備，好好地專注當下。除了跟頂尖選手交流之外，我很期待能從這個比賽帶更多東西回來，但不去預設太多限制，單純地體驗及感受越野跑帶給我的感動。」

為了備戰賽事，江晏慶已出發至法國夏慕尼，同時馬不停蹄地開始適應場地，準備於24及26日進行兩次20公里以上的越野跑勘查場地，並於當地時間30日早上九點正式於CCC賽事起跑，歡迎一起透過賽事官網即時跟隨江晏慶的比賽進度，為台灣選手加油打氣！