拳擊／「教練就是吉祥物」 陳念琴師徒再拚洛杉磯奧運

三闖奧運殿堂的「拳擊女王」陳念琴，巴黎奧運終於完成站上頒獎台的夢想，但獎牌成色並非最滿意，今天出席品牌感謝會時宣示，以2028年洛杉磯奧運為目標，期待一圓金牌夢。

同場的「柔道男神」楊勇緯已經有台體大專任助理教練身分，陳念琴表示，傳承非常重要，和教練柯文明也希望新秀被看見，但現階段還有其他任務，「我們選手生涯還有夢想，不甘心。」她明確說，會以2028年洛杉磯奧運繼續努力。

「拳擊女王」陳念琴（左）獻花給恩師柯文明。記者曾思儒／攝影

目前陳念琴團隊還在休息階段，並在這段時間一一拜會曾經協助過的團體，感謝長期支持的所有單位。柯文明提到，像是陳念琴14歲從馬祖來台時，住宿費、伙食費都是問題，當時晶豪教育基金會就開始幫助，團隊對這些協助都十分感恩。

陳念琴也提到，奧運後皆受到許多掌聲和熱情，自己也開心和坦然接受，不過身為運動員，巴黎奧運後仍要從零開始，享受完就要回到本分，「目標和方向還是在，希望藉由這次奧運讓大家知道運動員的辛苦，能樣的傳遞，希望不要因為熱潮結束對我們的掌聲，可以延續下去。」

「柔道男神」楊勇緯（右）、「舉重女神」郭婞淳（中）和「拳擊女王」陳念琴今天一同出席品牌感謝會。記者曾思儒／攝影

師徒倆目標一致，希望在奧運打下最好成績，陳念琴也分享說，自己的「幸運物」就是教練柯文明，她笑說：「有教練在身邊，我就像是神力女超人，讓我更勇敢在場上發揮。」最後她還比出愛心手勢，喊出「愛你、愛你」，感謝教練一路相伴和支持。