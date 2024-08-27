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羽球／周天成咳血痰 檢查為左肺泡及軟組織受損需休息1周

中央社／ 台北27日電
台灣羽球一哥周天成今天因為咳出血痰而赴院檢查，經過精密檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受損，需休息一周。 法新社
台灣羽球一哥周天成今天因為咳出血痰而赴院檢查，經過精密檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受損，需休息一周。 法新社

台灣羽球一哥周天成今天因為咳出血痰而赴院檢查，經過精密檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受損，沒有氣胸情況，不過需要休息1周，避免激烈運動。

據了解，周天成在上週日本羽球公開賽4強賽前熱身時，使用了呼吸阻力訓練器來熱身，但疑似因為時間比較趕，所以呼吸急促導致頻率過快，到了球場後就覺得左肋骨疼痛，幸好經由物理治療師高敏珊緊急貼紮治療後狀況舒緩，還是得以上場。

打完日本公開賽決賽後，周天成就出現有血色的痰，但並無咳嗽狀況；返國後就前往桃園醫院檢查，檢查結果是左肺泡及周圍軟組織受傷，需要休息1週，避免進行激烈運動，而胸腔科醫師研判沒有氣胸，可以繼續原有的高壓氧治療。

至於周天成目前的情況和後續治療，都已通報國訓中心以及中華民國羽球協會，相關單位都有掌握。

周天成在接受中央社記者訪問時表示，「4強對奈良岡功大的賽前，因為時間比較趕，所以使用了呼吸阻力訓練器，但可能因為呼吸頻率過快，所以肺部有些過度擴張，才會造成這次的損傷。」

周天成回憶說道，當下那個感覺就很像痙攣，「每做一個動作都會有那種被電到的感覺，真的非常不舒服，所以還能打完決賽真的很感謝主。」

向來有著虔誠信仰的周天成透露，「4強賽前，我就請教會牧師與朋友發出緊急代禱，這也是我能堅持完賽的原因。」

周天成向球迷喊話自己並無大礙，也會好好休息恢復，很期待接下來的台北羽球公開賽。

周天成 羽球

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