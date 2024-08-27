柔道／教練喊話「永遠陪你身邊」 楊勇緯感動紅眼眶

東京奧運勇奪我國柔道史上最佳的銀牌，「柔道男神」楊勇緯今年以頭號種子身分再戰巴黎奧運，但在男子60公斤級止步8強，沒能再登頒獎台讓他花了許多時間整理心情，今天教練劉文等溫情喊話「教練永遠會陪在你身邊」，讓他忍不住紅了眼眶。

楊勇緯今天出席品牌舉辦的巴黎奧運感謝會，合作多年的劉文等率先上台，他分享第一次和高中生的楊勇緯接觸時，他自律的表現就讓他印象深刻，之後如願合作，師徒倆一起走過東京奧運和杭州亞運的成功，再經過巴黎奧運的失利，「所有比賽，他都非常認真努力，教練永遠挺在你旁邊，我會陪著你，這段路一直下去。」

「勇緯，教練永遠會陪在你身邊。所有的人講得，誰跟你說的，這些都可成為你的經驗，最重要要相信自己，把別人給的祝福和建議化為力量，持續往前走。」劉文等接續對著台下的楊勇緯說。

楊勇緯教練劉文等（右）感性和楊勇緯喊話，讓愛徒紅了眼眶。記者曾思儒／攝影

教練突如其來的真情告白，讓楊勇緯忍不住紅了眼眶；整理情緒後上台的他笑說，每句話都被觸動，「他不會在我面前講這樣子的話，天啊，確定耶，所以才會覺得，怎麼（情緒）還OK，突然就滿出來了。」他也俏皮用手拍胸口，和教練喊「收到」，接收到教練的鼓勵和支持。

身為巴黎奧運中華代表團第一位奪牌希望，楊勇緯挑戰頒獎台失利後，花了許多時間整理心情，今天他也特別感謝當時在巴黎的媒體給他空間和時間，現在心情已經沒什麼問題。

楊勇緯透露，之前見面會看到粉絲加油喊話，有被感動，總統府的晉見和英雄遊行也感受到來自四面八方的力量，他感性說：「還好我有經歷這樣的經驗，吸收到那麼多不同的力量，不是成功才能面對這些事情，遇到挫折時，吸收這些別人給的支持和鼓勵，也是很重要的一件事情。」

楊勇緯（右）獻花給恩師劉文等（右二），郭婞淳（左二）獻花給教練林敬能。記者曾思儒／攝影

除感謝所有陪在身邊的教練和親友，楊勇緯也分享，「舉重女神」郭婞淳一段話觸動到自己，「最真實的力量，比完美的力量更重要，這句話確實鼓勵到我，讓我有不同的想法。」