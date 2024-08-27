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舉重／宣告繼續拚！郭婞淳要戰名古屋亞運
巴黎奧運帶著傷勢舉回銅牌，「舉重女神」郭婞淳今天出席贊助品牌的感謝宴，除感謝教練林敬能及團隊一路支持，也正式宣告再戰2026年名古屋亞運，希望用自己力量傳遞更多正面能量。
東京奧運奪下金牌的郭婞淳，巴黎奧運前遇傷所困，雖沒能完成奧運女子59公斤級連霸，但仍站上頒獎台。回台後她沒現身英雄遊行，今天品牌感謝宴成花都返台後第一個公開行程。
30歲的郭婞淳透露，這段期間讓自己放鬆，冷靜、思考一下，之後就會回到國訓中心，傷勢狀況也會請國訓中心的醫生討論，目標在兩年後亞運調整到最佳狀態。
2018年雅加達亞運奪金、去年杭州亞運摘銅的郭婞淳說：「距離名古屋亞運還有段時間，亞運不像奧運要跑這麼多資格賽，多了非常多時間可以做準備，希望可以把握這機會，好好調整自己身心狀態，也希望自己的狀態到名古屋亞運可以有更好發揮。」
郭婞淳長期合作的教練林敬能也盼愛徒保持「婞念」和回饋的心，持續帶給社會更強大和更多的正向力量，成為「大家的光」。
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