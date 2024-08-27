快訊

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

輝達發布財報前黃仁勳大賣持股 難道不看好公司前景？

評／執政百日朝野對抗 九月國會開議焦土戰又開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／宣告繼續拚！郭婞淳要戰名古屋亞運

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

巴黎奧運帶著傷勢舉回銅牌，「舉重女神」郭婞淳今天出席贊助品牌的感謝宴，除感謝教練林敬能及團隊一路支持，也正式宣告再戰2026年名古屋亞運，希望用自己力量傳遞更多正面能量。

郭婞淳（右）獻花給教練林敬能，並宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影
郭婞淳（右）獻花給教練林敬能，並宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影

東京奧運奪下金牌的郭婞淳，巴黎奧運前遇傷所困，雖沒能完成奧運女子59公斤級連霸，但仍站上頒獎台。回台後她沒現身英雄遊行，今天品牌感謝宴成花都返台後第一個公開行程。

30歲的郭婞淳透露，這段期間讓自己放鬆，冷靜、思考一下，之後就會回到國訓中心，傷勢狀況也會請國訓中心的醫生討論，目標在兩年後亞運調整到最佳狀態。

郭婞淳（中）宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影
郭婞淳（中）宣告再戰2026名古屋亞運。記者曾思儒／攝影

2018年雅加達亞運奪金、去年杭州亞運摘銅的郭婞淳說：「距離名古屋亞運還有段時間，亞運不像奧運要跑這麼多資格賽，多了非常多時間可以做準備，希望可以把握這機會，好好調整自己身心狀態，也希望自己的狀態到名古屋亞運可以有更好發揮。」

郭婞淳長期合作的教練林敬能也盼愛徒保持「婞念」和回饋的心，持續帶給社會更強大和更多的正向力量，成為「大家的光」。

亞運 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

巴黎帕運／林資惠六度征戰前為郭婞淳尖叫：就是要拚金牌

體育部籌設小組啟動 郭婞淳、李洋等國手點頭當諮委

連3屆奧運奪牌！她不解「郭婞淳IG粉絲為何這麼少」 1原因萬人秒懂

奧運舉重／讚郭婞淳直接拚金 賴總統：勇氣非獎牌能定義

相關新聞

舉重／宣告繼續拚！郭婞淳要戰名古屋亞運

巴黎奧運帶著傷勢舉回銅牌，「舉重女神」郭婞淳今天出席贊助品牌的感謝宴，除感謝教練林敬能及團隊一路支持，也正式宣告再戰20...

柔道／教練喊話「永遠陪你身邊」 楊勇緯感動紅眼眶

東京奧運勇奪我國柔道史上最佳的銀牌，「柔道男神」楊勇緯今年以頭號種子身分再戰巴黎奧運，但在男子60公斤級止步8強，沒能再...

羽球／周天成咳血痰 檢查為左肺泡及軟組織受損需休息1周

台灣羽球一哥周天成今天因為咳出血痰而赴院檢查，經過精密檢查後，確認是左肺泡及周圍軟組織受損，沒有氣胸情況，不過需要休息1...

體操／李智凱明年「黃金計畫」升至2級 可望再獲專屬訓練團隊

東京奧運銀牌、杭州亞運連霸的「鞍馬王子」李智凱，因傷沒能取得巴黎奧運資格後，「黃金計畫」從第一級降到第四級，訓練經費與團...

體操／鞍馬王子李智凱黃金計畫遭降級 國訓中心回應了

「鞍馬王子」李智凱在國家培訓優秀運動員的黃金計畫，資格從第1級降到第4級，關於李智凱級別遭降級，國訓中心執行長龔榮堂今天...

李洋讚嘆「新搭檔連睡覺都這麼帥」拍照技術再獲網友好評

李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙奪金，回國後獲得許多球迷支持。他上周出席多項活動與粉絲見面，今天他在IG曬出「新搭檔」林郁婷閉目養神照，拍照技術再度獲得網友稱讚。 上周李洋行程滿檔，與拳后林郁婷參

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。