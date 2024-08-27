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高球／美妙的三週！ 奧運金牌高寶璟等了8年再奪大賽冠軍

台灣醒報／ 台北報導
紐西蘭高爾夫球名將高寶璟等了8年，終於拿到生涯第3座五大賽的冠軍。 法新社
紐西蘭高爾夫球名將高寶璟等了8年，終於拿到生涯第3座五大賽的冠軍。 法新社

對紐西蘭高球女將高寶璟來說是美好的近三週！

高寶璟在週末的五大賽之一：英國女子公開賽奪冠，時隔8年再奪大賽冠軍，兩週前更是在奧運奪金、入選高球名人堂。27歲的高寶璟年少成名，是史上最年輕的LPGA賽事冠軍，20歲前就收下五大賽其中2冠，但往後的8年來，她坦言有很大的起伏，很開心「15歲的高寶璟比較好」的論點現在消失了！

奧運金牌及大賽冠軍

根據《英國廣播公司》報導，近三週對於27歲的紐西蘭高球女將高寶璟來說，肯定是無與倫比的三週，她在週末的五大賽之一：英國女子公開賽繳出佳績，聖安卓老球場（英國女子公開賽場地）一直都是難打的傳奇登基之地，高寶璟以後來居上之姿，抓住球后柯達在關鍵洞的失誤，以低於標準桿7桿的成績、成功奪冠，拿到時隔8年的第一座大賽冠軍。

寶璟前兩週更狂，她在奧運奪金，達標LPGA名人堂所需的27分門檻，成為史上最年輕的名人堂女將。高寶璟受訪時提到，過去三週實在太不可思議，對於前8年有極大起伏的自己來說，重新奪下五大賽的冠軍很關鍵。

一度迷航的天才

高寶璟年少就成名，年僅14歲就爬上業餘球后寶座，並蟬聯達130週，隨後以業餘身份參加LPGA的巡迴賽奪冠，成為史上最年輕的冠軍（甚至是業餘選手身份），戰功彪炳的高寶璟讓LPGA替她開外卡（滿18歲轉職業選手的規定），頂著天才光芒持續斬獲冠軍，不到20歲的高寶璟就拿下五大賽的其中2冠：全日空錦標賽、愛維養錦標賽，她在愛維養奪冠甚至是以創紀錄的63桿奪勝。

沒想到第3個五大滿貫賽的冠軍，高寶璟等了這麼久。被預期一路主宰一個世代的高寶璟，卻遇上了狀態低潮，這個低潮一來就是近8年，她還自爆，媽媽曾說「15歲的高寶璟比較好」，現在英國女子公開賽這冠可以證明，此言差矣。

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LPGA 名人堂 高寶璟

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