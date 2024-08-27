美網／奧地利王子回到首冠福地 大滿貫「最後一舞」首輪出局

2020年在紐約奪下生涯第一座大滿貫，奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）今天在同樣的球場迎接生涯最後一場大滿貫，已經宣告本季退役的他首輪以4：6、2：6、2：6敗給地主謝爾頓（Ben Shelton），沒能拍出驚奇的他也感性說，會想念在大滿貫奪勝的情緒。

世界最高排名曾到第3位的汀恩，近年受手腕傷勢影響，排名一路下滑，最近排名已落到210名，獲得外卡才能直接進入會內賽；他已經宣告10月將在家鄉的維亞納公開賽後退休，美網也成職業生涯最後一場大滿貫。

第一輪就抽到列13種子的地主，汀恩落敗後承認，會想念在大滿貫贏下一場好比賽時的興奮感，「這很難和其他比賽相比。」他形容大滿貫得到的情緒，其他比賽，還有和網球以外的生活是完全不同，「這就像非常嗨的感覺，我猜可能有點像是嗑藥吧。」

汀恩生涯4度打進大滿貫決賽，包括2018年和19年法網但敗給「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），2020年澳網在5盤大戰敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），但同年美網他終結「大滿貫荒」，力退德國澤瑞夫（Alexander Zverev），高捧金盃。

不料才迎接生涯高峰，汀恩隔年就受手腕傷勢影響暫別球場，2022年也只打2場大滿貫，世界排名落到百名外。

今年以外卡身份重返中央球場，汀恩很感謝10年來得到的所有支持，他特別提到，2020年是在新冠疫情下進行，沒有球迷進場，「我在這座球場有最棒的成功，但當我2020年奪勝後，這很怪，那是在非常嚴格的情況下進行，我的成功少了你們任何一下參與，所以我非常開心有機會在大家面前出賽，謝謝你們彌補了我們錯過的時間。」

選擇30歲就退役，握有17座冠軍的汀恩坦言自己還年輕，但也很開心擁有過的職業生涯，甚至超越自己預期。

謝爾頓也對汀恩致上滿滿敬意，兩人賽後在網前交談，21歲的地主好手說，他恭喜汀恩有傑出的生涯，「看他打球總是很棒的感覺，他在場上總是帶著笑容，所以有那麼多球迷喜歡他。」