接受國家隊教練指導 劉雅婷征戰巴黎帕運添信心

台灣標槍女將劉雅婷在巴黎帕運前進駐國訓中心訓練，接受國家隊教練薛聖融的指導，她認為獲益良多，也從中修正一些小細節，期盼在本屆帕運發揮出來。

劉雅婷國小時被診斷出患有先天性黃斑部病變，導致視力退化，後來高中接觸到田徑，展開人生新篇章，去年更在杭州亞帕運贏得女子標槍F13級銅牌，如今她即將第4度叩關帕運殿堂，同時與桌球新星陳柏諺一同擔任巴黎帕運台灣代表團的開幕式掌旗官。

劉雅婷今天接受媒體聯訪時表示，目前就是與傷勢和平共存，感覺狀況有愈來愈好，這幾天也都有來適應一下場地，按照早上訓練的流程，「今天以輕鬆丟為主，當然一定還有一些需要改進的地方。」

在巴黎帕運前進駐國訓中心訓練，劉雅婷藉機與培育出「黃金右臂」鄭兆村的教練薛聖融討教，從中修正細節動作，她認為獲益良多，「我有一些長期的習慣動作，可能對標槍來說是不太好的小動作，薛教練就有點出需要注意的地方，我也針對這些部分調整一下。」

劉雅婷的教練張福生則提到，這幾天都有帶著劉雅婷接受物理治療師的治療，期盼愛徒能夠安心在帕運賽場盡情發揮，他評估各國對手的實力都相當，因此決勝關鍵在於臨場的發揮，「希望她健康完賽就好。」