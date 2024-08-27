回響／李智凱可望再獲專屬訓練團隊

東京奧運銀牌、杭州亞運連霸的「鞍馬王子」李智凱，因傷沒能取得巴黎奧運資格後，「黃金計畫」從第一級降到第四級，訓練經費與團隊後勤支援銳減，還要搬離宿舍；聯合報昨天深入報導後，國訓中心立刻回應表示正積極籌備研商下屆奧運黃金計畫級別相關會議，李智凱在黃金計畫三點零中預計是第二級選手，仍有訓練專屬團隊。

「謝謝國家運動訓練中心…」李智凱的教練林育信表示，今年下半年李智凱仍列四級，未來恢復到二級，能確保有更多資源準備後年名古屋亞運和洛杉磯奧運。他說，智凱沒拿到今年奧運資格，心情需要調適，經過輔導方向就出來了。李智凱過去有專任體能師合作，降到四級就沒有同樣資源，原設定十一月到日本移地訓練也變得困難，如今國訓中心執行長龔榮堂已承諾計畫好就可執行，團隊很感謝國訓中心的支持。

「黃金計畫」乃依選手競技運動成績和表現建立分級制度給予補助，第一級每年培訓經費額度上限一千五百萬、第二級一千萬、第三級八百萬，前三級都配有專屬教練、專屬防護員或物理治療師；第四級經費額度上限三百五十萬元，參加比賽與移地訓練都要提出專案申請。

李智凱因腳踝傷勢影響奧運資格賽表現，沒能取得巴黎奧運門票；他在五月間手術，復原期間卻收到黃金計畫身分從第一級降到第四級的通知，待遇降級並要搬離宿舍，讓教練林育信抱屈。

國訓中心昨天表示，經確定李智凱有意願續拚二○二八年洛杉磯奧運，國訓中心會比照往例，成立醫療團隊，在復健黃金時期全力支持與協助，且中心正在擬定各種運動「進／退場與級別調整之具體規定」，明年一月一日正式實施黃金計畫三點零，依李智凱杭州亞運金牌成績，預計可列在第二級。