曾隆煇再戰巴黎帕運 笑稱與弓培養感情

生涯第5度登上帕運殿堂，台灣射箭名將曾隆煇是巴黎帕運台灣代表團最資深的選手，他笑說平時會跟弓培養感情，期盼比賽時全力以赴，射出好成績。

多年前因為一次工地意外，導致曾隆煇的半身癱瘓，讓他一度陷入人生低潮，所幸在妻子及家人的鼓勵下，加上結識教練李嘉慈，曾隆煇開始接觸射箭運動，從起初的湊人數，到後來產生興趣、認真訓練射箭，甚至替台灣勇奪2面帕運銅牌，意外開啟人生另一段新的篇章。

即便無緣參加上屆東京帕運，不過曾隆煇今年順利取得巴黎帕運的門票，即將迎來生涯第5度的帕運舞台，他今天前往射箭場練習時接受媒體聯訪表示，從射箭體會到很多東西，尤其很開心幾乎都能拿到帕運的參賽資格，「這次再來很開心，原本以為沒有機會，所以放鬆心情，結果很幸運又拿到資格。」

現年65歲的曾隆煇是巴黎帕運台灣代表團最資深的選手，甚至連中國隊總教練都驚呼「你都幾歲了，還來參加比賽」，他則提到期望用自身例子激勵後輩，而曾隆煇自評最大的優勢是經驗，尤其比賽時的各種變因很多，「必須靠經驗找回專注度，至於經驗則是平常比賽累積。」

有趣的是，曾隆煇笑說，平時也會跟「生財工具」的弓溝通，「心裡有點怪怪的感覺，一定要跟它講話，都跑這麼遠了，就配合一下。」帶著兒子、孫子的祝福站上帕運，曾隆煇認為獎牌是「放手就給你，想要就不給」，因此將以享受的心情面對比賽。