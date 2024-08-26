鞍馬王子李智凱黃金計畫遭降級 國訓中心回應了

「鞍馬王子」李智凱在國家培訓優秀運動員的黃金計畫，資格從第1級降到第4級，關於李智凱級別遭降級，國訓中心執行長龔榮堂今天表示，李智凱在確認沒有取得巴黎奧運資格時，就已經找他討論過，當時李智凱說需要一點時間沉澱、思考未來規畫，國訓中心尊重他的個人想法，如果他想好下一步怎麼走，國家會全力提供他協助。

龔榮堂說，針對近期李智凱明確表達願意再繼續拚戰2028洛杉磯奧運，國訓中心對於他奮鬥不懈的精神表示支持和敬佩，目前他已完成清除小碎骨手術，過訓中心也會比照往例組成醫療團隊，在復健的黃金期全力幫助他恢復，盡快進到下一個階段。

至於3.0黃金培育計畫在7月已公告，但具體辦法各項目辦法不同正在研擬當中，預計10月中旬完成，各協會提出來的選手名單，做完審查之後，再來確定他的等級。

不過以李智凱曾經獲得杭州亞運金牌的成績，應該還是能落到第二級；國訓中心對他的訓練團隊一樣維持不變，訓練計畫的執行都不會有影響。