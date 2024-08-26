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體操／李智凱降級風波 國訓中心：預計回第二級 仍有訓練專屬團隊

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體操／李智凱降級風波 國訓中心：預計回第二級 仍有訓練專屬團隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「鞍馬王子」李智凱。資料照
「鞍馬王子」李智凱。資料照

杭州亞運完成鞍馬連霸的「鞍馬王子」李智凱，因傷沒能取得巴黎奧運資格後，黃金計畫從第一級被降到第四級，讓教練林育信抱屈，昨天國訓中心晚間回應，正積極籌備研商下一屆奧運4年計劃的黃金計畫級別相關會議，今天下午再召開記者會，並說明李智凱在明年初正式實施的「黃金計畫3.0」中，預計會是第二級選手，仍會有訓練專屬團隊。

國訓中心完整聲明如下：

在李智凱確認未取得巴黎奧運資格時，當時國訓中心就有找智凱討論，他表示尚需時間沉澱及思考未來規劃，國訓中心亦予以尊重，也向智凱表達，待他規劃好下一步走，會全力予以協助。

近期，智凱也明確表示，願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運，國訓中心對他不懈精神表示敬佩與支持。智凱現已完成清除碎骨的手術，國訓中心會比照往例，成立醫療團隊，在復健的黃金時期全力支持與協助。

目前國訓中心正擬訂各運動種類的「進／退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手級別，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。智凱在黃金計畫的級別，依他在杭州亞運金牌的成績，預計在黃金計畫3.0會列在第二級，皆會有訓練專屬團隊。

最後，再次強調，智凱是我國競技體操運動頂尖運動人才，政府會繼續協助他追求奧運奪牌的目標。

亞運 李智凱 林育信

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