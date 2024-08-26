體操／黃金計畫被降級 李智凱：術後復健期盼獲完整照護

台灣「鞍馬王子」李智凱的黃金計畫被降到第4級，相關補助和資源也跟著減少，已接受開刀清除碎骨的李智凱表示，現在是復健關鍵期，希望能獲得更完整的照護資源。

體育署長鄭世忠表示，已在第一時間指示體育署、國訓中心及運科中心，全力支援李智凱的傷後恢復需求，專案支持李智凱的復健計畫。

李智凱在東京奧運替台灣拿下1面鞍馬銀牌，接著又在杭州亞運完成鞍馬金牌2連霸壯舉。不過他接下來一直和傷病對抗，帶著碎骨和骨裂的腳力拚奧運資格，只可惜4場資格賽下來，他未能取得巴黎奧運參賽門票。

沒了巴黎奧運參賽權，李智凱的黃金計畫也從第1級被降到第4級，而他也選擇在奧運前開刀清除宿疾，目前預計恢復期至少半年。

李智凱接受中央社記者訪問時表示，現在是術後恢復關鍵時期，國訓雖然已經把選手照顧得很好，但他當然希望可以有更多資源加速恢復，「如果身體允許的話，我當然不希望帶著遺憾退休。」

李智凱也透露未來計畫，「反正下半年和明年基本上都沒有比賽，所以我會好好休息、復健，希望全運會的時候可以上場比賽當作一個試煉。如果身體狀態好的話，我就會全力拚戰名古屋亞運，試試看有沒有機會3連霸。」

李智凱強調，主要希望自己的團隊能夠維持住，「像是我的體能訓練師、防護員等人，都可以持續留著，這樣對我的訓練和出國比賽才會有實質的幫助。」

巴黎奧運結束後，鞍馬的分數動作也再度調整，李智凱指出，以往是10個動作，現在改成8個動作，但規定只能有4個湯瑪士迴旋，「這對我來說是利也是弊，總之我就是得重新調整，才有機會拚到洛杉磯奧運。」

「鞍馬王子」李智凱在國家培訓優秀運動員的黃金計畫，資格從第1級降到第4級，關於李智凱級別遭降級，國訓中心執行長龔榮堂今天出面回應。記者郭韋綺／攝影

體育署表示，去年從黃金計畫2.0看到亞運成績未明確被列入考量的設計缺陷，因此今年陸續開會推動更新黃金計畫3.0，辦法內容已在7月公告。

體育署指出，針對各運動種類的細部規則會在10月中完成，預計10月底開會決定申請者的級別，明年1月1日正式上路，屆時選手的分級會更明確，同時會把選手在亞運的成績列入考量，給予最好的照護。

據了解，按照黃金計畫3.0的原則，李智凱很有機會被歸納在第2、3級，他的團隊也都會繼續保留。