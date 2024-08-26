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羽球／小天750系列6度叩關金盃失利 1冠2亞高居年終賽積分榜龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
周天成在300、500和1000等級的賽事都曾封王，唯獨750等級1冠難求。資料照
周天成在300、500和1000等級的賽事都曾封王，唯獨750等級1冠難求。資料照

台灣羽球一哥「小天」周天成昨日在超級750系列日本公開賽決賽鏖戰69分鐘，以17：20、20：22不敵法國19歲超新星拉尼耶（Alex Lanier），生涯6度進入超級750系列冠軍戰都以亞軍坐收。周天成在300、500和1000等級的賽事都曾封王，唯獨750等級1冠難求。

世界羽聯（BWF）在2018年將「超級系列賽」改為「世界巡迴賽」，並分成以下6個等級：第1級總決賽、第2級超級1000、第3級超級750、第4級超級500、第5級超級300和第6級超級100。小天在賽制更改後累計獲得1座1000等級冠軍、3座500等級冠軍和5座300等級冠軍，750等級則是1冠未拿。

第6度叩關超級750系列金盃，周天成遭到拉尼耶直落2，再次與冠軍擦身而過。但這座亞軍進帳積分9350分，周天成下週世界排名積分7萬1877分將超越印尼名將金廷，再次登上世界第9，這將是小天自2023年以來的最高排名。

此外，表明將爭取出賽下屆洛杉磯奧運的周天成，仍有時間完成300、500、750和1000等級都奪冠的創舉。而本季至今他收穫1冠2亞，本周世界排名回到第9，創下個人2023年8月以來最高排名，並且年終賽積分71720，是本季首位男單選手突破7萬大關，高居年終賽積分榜龍頭。

周天成 羽球

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