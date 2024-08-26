快訊

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」集體出動支持已有8%股權

體操／李智凱降級風波 國訓中心：預計回第二級 仍有訓練專屬團隊

奧運拳擊好手8/27台南見面會 限量100組粉絲合影

中央社／ 記者楊思瑞台南26日電
拳擊選手見面會將在台南舉行。取自黃偉哲臉書
拳擊選手見面會將在台南舉行。取自黃偉哲臉書

台灣拳擊好手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明天將於台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦2024巴黎奧運選手見面會及慶功宴，到場前100組民眾可憑號碼牌與選手合照。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，為了歡迎奧運英雄們蒞臨，市府團隊全體總動員，希望能讓參與見面會、慶功宴的選手及教練們體驗台南熱情。

他說，這次有別於以往慶功宴規劃，特別辦理選手見面會，一來讓選手能夠在激戰後好好放鬆，走出高張力競賽擂台，更能走向民眾，讓民眾都能夠親臨現場、感受出戰奧運選手溫度。

巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等人昨返抵桃園國際機場。記者葉信菉／攝影
巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等人昨返抵桃園國際機場。記者葉信菉／攝影

台南市政府體育局長陳良乾表示，本屆奧運台灣共派出6名拳擊選手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳，拿下1金2銅好成績，歡迎民眾明天到福爾摩沙遊艇酒店慶功。

陳良乾指出，選手見面會定於明天下午5時30分至6時25分，下午5時開放入場索取號碼牌及限量海報，活動到場前100組民眾，可憑號碼牌與出席選手合照留念。

2024巴黎奧運 拳擊 陳念琴

延伸閱讀

林郁婷等奧運好手27日台南見面會 送限量海報

慶祝拳后林郁婷奪金嗨過頭 國中生握拳捶牆「拳擊手骨折」

中職／古林睿煬7.2局好投助獅4連勝 與陳念琴有約定：一定會拿下MVP

拳擊／集滿人生大賽冠軍 林郁婷：挑戰第二個大滿貫

相關新聞

美網／女雙第2種子出擊！聯手比利時搭檔 謝淑薇挑戰全滿貫

年度壓軸的美網將在台灣時間今晚11點點燃戰火，我國「一姊」謝淑薇以女雙第2種子身分出擊，和比利時搭檔梅騰絲（Elise ...

體操／「黃金計畫」遭降級 李智凱很受傷

「鞍馬王子」李智凱因腳踝受傷影響積分而無緣進軍今年巴黎奧運，廿八歲的他已擬妥傷癒後進軍兩年後亞運及四年後奧運的計畫，希望...

新聞眼／絕情政府 怎換得選手真心？

以招牌的湯瑪斯迴旋為台灣體操界爭取無數榮譽的「鞍馬王子」李智凱，因傷未取得今年巴黎奧運門票已頗為自責，如今卻因沒有亮眼成...

空手道／亞洲青少年空手道錦標賽 台灣選手勇奪2銀4銅

台灣空手道選手參加2024年亞洲青少年空手道錦標賽，獲得2銀4銅的佳績；得牌選手將在10月參加世界青少年空手道錦標賽，爭...

鞍馬王子李智凱黃金計畫遭降級 國訓中心回應了

「鞍馬王子」李智凱在國家培訓優秀運動員的黃金計畫，資格從第1級降到第4級，關於李智凱級別遭降級，國訓中心執行長龔榮堂今天...

奧運拳擊好手8/27台南見面會 限量100組粉絲合影

台灣拳擊好手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明天將於台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦2024巴黎奧運選手見面會及慶功宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。