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F1／冠軍車手維斯塔潘痛失主場 麥拉倫緊追紅牛

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
麥拉倫車手諾里斯。 法新社
麥拉倫車手諾里斯。 法新社

F1衛冕冠軍維斯塔潘失去主場之力，荷蘭站遭到麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）超車奪冠！本週末荷蘭站排位賽，諾里斯憑藉升級後更快的賽車，寫最速圈、拿下竿位，中斷紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）在主場的連勝，25日晚間正賽，諾里斯成功寫下生涯首度竿位與正賽全拿，本季第2度分站冠軍，積分緊咬維斯塔潘，麥拉倫也僅落後紅牛31分，有望尋求26年來車隊首冠。

諾里斯竿位奪冠

根據《英國廣播公司》報導，F1本週末來到荷蘭站，此前，地主車手維斯塔潘處於荷蘭站排位賽連勝，雖然一度在排位賽最後測時嘗試刷出1分10秒的成績，但隨後就被諾里斯以1分9秒的紀錄覆寫，中斷維斯塔潘的荷蘭竿位連勝，同時諾里斯會在正賽以首名竿位發車。

荷蘭站排位賽。 路透社
荷蘭站排位賽。 路透社

25日晚間的正賽，麥拉倫車隊雙雄諾里斯與皮亞斯特里又出現起跑問題，分別落到2、4名，但諾里斯靠著麥拉倫升級後的「火星車」，於第18圈的直線道，開啟DRS系統（加速）輕鬆超車衛冕車手維斯塔潘，隨後前段班差距不斷拉大，第24圈維斯塔潘就在團隊語音中提到「賽車狀況不佳，已經盡力」，最終這位積分第一的車手還是老辣、穩住次名成績坐收。

諾里斯與皮亞斯特里雙雙替麥拉倫帶回高額積分，分居1、4名，諾里斯也完成生涯首度Pole to Win（竿位、正賽雙冠），賽後車手榜，諾里斯追近維斯塔潘，但還是落後70分之多。

衛冕冠軍維斯塔潘。 路透社
衛冕冠軍維斯塔潘。 路透社

紅牛、麥拉倫爭冠

本季較具看點的是車隊爭冠，雖然維斯塔潘手握領先積分，但紅牛二號車手佩雷斯狀態相當差，去年還拿過2個分站冠軍，本季未嘗一勝，導致紅牛車隊不若以往宰制，麥拉倫本季賽車調整得當，旗下2名車手表現都很出色，車隊位居第二、僅落後紅牛31分，麥拉倫積極尋求車隊26年來的首冠、盼打破紅牛障礙。

積分榜墊底的索伯車隊，速度仍舊毫無起色，本站甚至出現嚴重的策略失當，正賽選擇帶輕油出戰，導致車手被要求收油跑，即便陣中有老牌名將博塔斯都救不了糟糕的車子與策略組，去年他與中國車手周冠宇加總7站替愛快車隊（索伯前稱）拿下積分，本賽季至今是唯一的0分車隊，本站雙雙0分完賽，是倒數兩名的車手。

(240826) -- ZANDVOORT, Aug. 26, 2024 (Xinhua) -- Red Bull's Dutch driver Max Verstappen (L) and McLaren's British driver Lando Norris compete during the Formula 1 Dutch Grand Prix Race at Zandvoort Circuit, the Netherlands, Aug. 25, 2024. (Xinhua/Meng Dingbo) 新華通訊社
(240826) -- ZANDVOORT, Aug. 26, 2024 (Xinhua) -- Red Bull's Dutch driver Max Verstappen (L) and McLaren's British driver Lando Norris compete during the Formula 1 Dutch Grand Prix Race at Zandvoort Circuit, the Netherlands, Aug. 25, 2024. (Xinhua/Meng Dingbo) 新華通訊社

麥拉倫車手諾里斯靠著超快跑車，拿下生涯首度Pole to Win，替車隊在積分榜緊咬領先的紅牛車隊。(photo from F1 Facebook Officials)
麥拉倫車手諾里斯靠著超快跑車，拿下生涯首度Pole to Win，替車隊在積分榜緊咬領先的紅牛車隊。(photo from F1 Facebook Officials)

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