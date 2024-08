F1／冠軍車手維斯塔潘痛失主場 麥拉倫緊追紅牛

F1衛冕冠軍維斯塔潘失去主場之力,荷蘭站遭到麥拉倫車手諾里斯(Lando Norris)超車奪冠!本週末荷蘭站排位賽,諾里斯憑藉升級後更快的賽車,寫最速圈、拿下竿位,中斷紅牛車手維斯塔潘(Max Verstappen)在主場的連勝,25日晚間正賽,諾里斯成功寫下生涯首度竿位與正賽全拿,本季第2度分站冠軍,積分緊咬維斯塔潘,麥拉倫也僅落後紅牛31分,有望尋求26年來車隊首冠。

諾里斯竿位奪冠

根據《英國廣播公司》報導,F1本週末來到荷蘭站,此前,地主車手維斯塔潘處於荷蘭站排位賽連勝,雖然一度在排位賽最後測時嘗試刷出1分10秒的成績,但隨後就被諾里斯以1分9秒的紀錄覆寫,中斷維斯塔潘的荷蘭竿位連勝,同時諾里斯會在正賽以首名竿位發車。

荷蘭站排位賽。 路透社

25日晚間的正賽,麥拉倫車隊雙雄諾里斯與皮亞斯特里又出現起跑問題,分別落到2、4名,但諾里斯靠著麥拉倫升級後的「火星車」,於第18圈的直線道,開啟DRS系統(加速)輕鬆超車衛冕車手維斯塔潘,隨後前段班差距不斷拉大,第24圈維斯塔潘就在團隊語音中提到「賽車狀況不佳,已經盡力」,最終這位積分第一的車手還是老辣、穩住次名成績坐收。

諾里斯與皮亞斯特里雙雙替麥拉倫帶回高額積分,分居1、4名,諾里斯也完成生涯首度Pole to Win(竿位、正賽雙冠),賽後車手榜,諾里斯追近維斯塔潘,但還是落後70分之多。

衛冕冠軍維斯塔潘。 路透社

紅牛、麥拉倫爭冠

本季較具看點的是車隊爭冠,雖然維斯塔潘手握領先積分,但紅牛二號車手佩雷斯狀態相當差,去年還拿過2個分站冠軍,本季未嘗一勝,導致紅牛車隊不若以往宰制,麥拉倫本季賽車調整得當,旗下2名車手表現都很出色,車隊位居第二、僅落後紅牛31分,麥拉倫積極尋求車隊26年來的首冠、盼打破紅牛障礙。

積分榜墊底的索伯車隊,速度仍舊毫無起色,本站甚至出現嚴重的策略失當,正賽選擇帶輕油出戰,導致車手被要求收油跑,即便陣中有老牌名將博塔斯都救不了糟糕的車子與策略組,去年他與中國車手周冠宇加總7站替愛快車隊(索伯前稱)拿下積分,本賽季至今是唯一的0分車隊,本站雙雙0分完賽,是倒數兩名的車手。

(240826) -- ZANDVOORT, Aug. 26, 2024 (Xinhua) -- Red Bull's Dutch driver Max Verstappen (L) and McLaren's British driver Lando Norris compete during the Formula 1 Dutch Grand Prix Race at Zandvoort Circuit, the Netherlands, Aug. 25, 2024. (Xinhua/Meng Dingbo) 新華通訊社