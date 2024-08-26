桌球／女單、女雙爭金差一步 40歲黃怡樺WTT利馬挑戰賽奪雙亞

上月剛過40歲生日的我國桌球名將黃怡樺，WTT秘魯利馬挑戰賽成黑馬，4強賽力退頭號種子、世界排名16的摩納哥楊曉欣，女單、女雙都闖決賽，可惜本季第2度爭冠差一步，遭世界排名32的日本女將大藤沙月直落4帶走金盃。

世界排名56的黃怡樺，今年6月已經在WTT門多薩挑戰賽打進女單決賽，當時1：4不敵日本女將森櫻，亞軍成績仍是個人WTT賽事的女單最佳表現。

相隔2個月，黃怡樺WTT秘魯利馬挑戰賽一路闖關，4強賽更是拍下頭號種子，好表現也躍上WTT官網，可惜今天凌晨進行的女單決賽，面對年紀剛好一半的大藤沙月，黃怡樺第三局錯過9：6的領先優勢，儘管瓦解大藤沙月3個局點，且曾經以13：12拿到自己局點機會，但遭對手連拿3分，取得局數「聽牌」優勢。

第四局黃怡樺先取得10：6領先，可惜4個局點都錯過，讓連拿6分的大藤沙月逆轉結束比賽，最終20歲日本女將就以11：7、11：8、15：13、12：10帶走冠軍獎盃。

黃怡樺女雙也闖決賽，但再度敗在大藤沙月拍下，她和王意如的寶島組合以7：11、6：11、7：11輸給日本組合大藤沙月／橫井咲櫻。

雖以兩個亞軍結束賽事，黃怡樺仍可進帳280分積分，最新世界排名將回升到前40名，將超越巴黎奧運國手簡彤娟，排名僅次於世界第10的鄭怡靜。