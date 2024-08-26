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帕運／藍鵲瓷器體育外交 國際帕委會會長答應世壯賽來台交流

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國際帕委會會長帕森斯（左）中華帕總穆閩珠會長合影。圖／體育署提供
國際帕委會會長帕森斯（左）中華帕總穆閩珠會長合影。圖／體育署提供

2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會即將開幕，中華帕拉林匹克總會會長兼中華代表團團長穆閩珠，巴黎時間25日上午率員拜訪國際帕拉林匹克委員會會長帕森斯（Andrew Parsons），並轉送體育署署長鄭世忠所贈台灣意象的禮物藍鵲瓷器，傳達友誼。

帕森斯自2017年接任國際帕委會會長，任期間積極改變組織文化，力主會員及運動員福祉，更推動本屆巴黎帕運代表團及女性運動員參賽數量創歷史新高。鄭世忠於去年杭州亞帕運與帕森斯首次見面，期間相談甚歡，對於推動帕拉運動、運動平權以及提高帕拉選手待遇均有高度共識。

本次鄭世忠特別準備台灣藍鵲瓷器致贈帕森斯會長，並由穆閩珠介紹藍鵲為臺灣特有種鳥類，翠羽朱喙的藍鵲，在台灣是非常喜氣的象徵。現場穆閩珠隨即撥打視訊電話，讓鄭世忠與帕森斯會長隔空相見，帕森斯會長除了表達感謝，也祝福我國代表團取得佳績，更表示他相當珍惜台灣夥伴的友誼，更「烙台語」，用台語的「多謝」向署長致謝。

鄭世忠笑著稱讚及答謝，並表示我國賴清德總統非常重視帕拉運動及全民運動發展，希望透過與國際帕委會及各國帕總持續交流，提升我國帕拉運動及運動平權的成長，明年更將成立「體育暨運動發展部」，擴大規模推動體育政策，期待更壯大和健全我國體育環境。

會談過程穆閩珠及鄭世忠也提到，2025年世界壯年運動會將在台北市及新北市等6個縣市舉行，邀請帕森斯屆時蒞臨台灣，為世壯運開幕典禮增光，藉機讓台灣團隊有機會向帕森斯討教籌辦賽事的寶貴意見，也希望與帕森斯會長針對我國目前在校園推動共融式體育教育的執行情形，交換心得。帕森斯會長當場答應，明年5月將造訪寶島觀賞世壯運，感也預祝我國代表團在本屆巴黎帕運賽事順利，享受全球帕拉選手齊聚一堂的盛大賽會。

世壯運 帕運

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